Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban'ı haberi kendi duyurdu...

Arka Sokaklar dizisinin H\u00fcsn\u00fc \u00c7oban'\u0131 haberi kendi duyurdu... ,Ekranlar\u0131n en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'dan ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 konu\u015fulan H\u00fcsn\u00fc \u00c7oban karakteriyle seyircisiyle bulu\u015fan \u00d6zg\u00fcr Ozan, \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamada bulundu.,Kanal D ekranlar\u0131nda izleyiciyle bulu\u015fan Arka Sokaklar dizisinin 13. sezon \u00e7ekimleri ba\u015fl\u0131yor. \u00c7ekimlerin ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 ise diziden ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddia edilen H\u00fcsn\u00fc \u00c7oban karakterini oynayan \u00d6zg\u00fcr Ozan a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,\r\nInstagram hesab\u0131ndan kendi foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015fan oyuncu, "Benim i\u00e7in demi\u015fler ki \u00f6ld\u00fc,s\u00f6yleyin onlara kral geri d\u00f6nd\u00fc." notunu yazarak hem diziden ayr\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 hem de dizinin \u00e7ekimlerinin yak\u0131n zamanda ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015f oldu.\r\n\r\n,\r\nArka Sokaklar'\u0131n sezon finalinde; H\u00fcsn\u00fc'n\u00fcn ameliyat vakti gelmi\u015ftir. ,Ekip arkada\u015flar\u0131n\u0131n deste\u011fi ile ameliyata girer. Bu s\u0131rada Asiye gebelik zehirlenmesi y\u00fcz\u00fcnde erken do\u011fuma girer. ,\u00c7oban ailesi iki ki\u015fiyi ameliyathane kap\u0131lar\u0131nda tela\u015fl\u0131 bir \u015fekilde beklerler.