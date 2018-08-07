Arkadaşı aracın kapısı açtı ve dehşete düştü!

Olay, saat 10.30 s\u0131ralar\u0131nda merkez Konya Meram il\u00e7esi Akyoku\u015f mevkinde meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, d\u00fcn \u00f6\u011flen saatlerinde i\u015f yerinden teyzesini tren gar\u0131na b\u0131rakmak i\u00e7in izin alan Emrecan Y\u0131ld\u0131r\u0131m (24) gece evine d\u00f6nmeyince ailesi durumu polise bildirerek kay\u0131p ba\u015fvurusunda bulundu. ,D\u00fcnden beri ailesinin ula\u015famad\u0131\u011f\u0131 Emrecan Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131n arkada\u015f\u0131 M.A.\u015e., daha \u00f6nceden arkada\u015f\u0131yla gitti\u011fi seyir tepesine giderek Emrecan Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n orada olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kontrol etti.,Bu s\u0131rada M.A.\u015e., Emrecan Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131n babas\u0131na ait oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen otomobili park halinde g\u00f6rd\u00fc. Otomobilin yan\u0131na giden M.A.\u015e., Emrecan Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fc koltu\u011funda hareketsiz olarak yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc.,\u0130ddiaya g\u00f6re, M.A.\u015e., Emrecan Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n yan\u0131nda ve karn\u0131nda \u00e7akmak gaz\u0131 t\u00fcplerini d\u0131\u015far\u0131ya atarak, arkada\u015f\u0131n\u0131 arka koltu\u011fa ge\u00e7irip hastaneye gitmek istedi. ,Olay\u0131n ard\u0131ndan \u015foka girdi\u011fini \u00f6ne s\u00fcren M.A.\u015e., daha sonra durumu 112 \u00e7a\u011fr\u0131 merkezini arad\u0131 ve yard\u0131m istedi. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlilerinin yapt\u0131\u011f\u0131 kontrolde Emrecan Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirlendi. \r\n\r\n,OTOMOB\u0130L YAKININDA 3 ADET \u00c7AKMAK GAZI T\u00dcP\u00dc BULUNDU\r\n,Olay\u0131n ard\u0131ndan polis ekipleri gencin cans\u0131z bedeni ve otomobil \u00fczerinde incelemelerde bulundu. ,\u0130ncelemeler s\u0131ras\u0131nda arac\u0131n her iki yan\u0131nda da ikisi dolu di\u011feri bo\u015f olmak \u00fczere 3 adet \u00e7akmak gaz\u0131 t\u00fcp\u00fc bulundu. ,Emrecan Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131n olay yerine gelen ailesi ve yak\u0131nlar\u0131 sinir krizi ge\u00e7irdi. Polis ekiplerinin ve Cumhuriyet savc\u0131s\u0131n\u0131n incelemelerinin ard\u0131ndan gencin cenazesi otopsi yap\u0131lmak \u00fczere Necmettin Erbakan \u00dcniversitesi Meram T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Gencin kesin \u00f6l\u00fcm sebebinin yap\u0131lacak otopsiden sonra netlik kazanaca\u011f\u0131 belirtildi. ,Hayat\u0131n\u0131 kaybeden gencin arkada\u015f\u0131 M.A.\u015e., olay\u0131n ard\u0131ndan polis ekiplerince ifadesi al\u0131nmak \u00fczere emniyete g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.