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Arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası verildi
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Eskişehir`de parkta tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç kızın cezası belli oldu.
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