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Arkadaşını mezarlıkta bıçaklayarak öldüren arkadaşı yakalandı

Arkadaşını mezarlıkta bıçaklayarak öldüren arkadaşı yakalandı
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Suriye uyruklu İbrahim El Hatip'i (19) mezarlıkta bıçaklayarak öldüren arkadaşı ve vatandaşı Malek Al K. (18), polis tarafından yakalandı. Olay, pazar günü saat 16.30 sırasında Konya'da merkez Karatay'ın Aziziye Mahallesi Üçler Mezarlığı'nda meydana geldi. İbrahim El Hatip, kanlar içinde mezarlığı ziyarete gelenlerin yanına koşup yardım istedi. Göğsünden bıçaklandığı belirlenen Hatip, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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