Arkadaşının kafasını kesti! Savunması pes dedirtti..

Her sat\u0131r\u0131 deh\u015fet!,Arkada\u015f\u0131n\u0131n kafas\u0131n\u0131 kesip...,Olay, Bursa'n\u0131n Nil\u00fcfer il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u00c7al\u0131 mevkiinde ge\u00e7ti\u011fimiz Kas\u0131m ay\u0131nda meydana gelmi\u015fti. Trakt\u00f6r\u00fcyle b\u00f6lgeden ge\u00e7en bir vatanda\u015f\u0131n yerde yatan erkek cesedini fark etmesi \u00fczerine haber verdi\u011fi polis ekipleri cesedin 26 yerinden b\u0131\u00e7aklanarak kafas\u0131n\u0131n kesildi\u011fini tespit etmi\u015fti. Kadir \u00c7evik'e ait olan ceset yap\u0131lan otopsinin ard\u0131ndan ailesine teslim edilip olay\u0131n faili Davut \u015eahin ise incelenen g\u00fcvenlik kameralar\u0131yla tespit edilerek g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Yakalanmamak i\u00e7in arabas\u0131n\u0131n d\u00f6\u015femelerini y\u0131kayan \u015eahin ilk ifadesinde su\u00e7u kabul ederek cinayeti nas\u0131l i\u015fledi\u011fini itiraf etti.\r\n\r\n,Duru\u015fmaya Kadir \u00c7evik'in ailesi, tutuklu san\u0131k Davut \u015eahin ve taraf avukatlar\u0131 kat\u0131ld\u0131. Duru\u015fmada savunma yapan \u015eahin \u00c7evik ile olaydan birka\u00e7 g\u00fcn \u00f6nce s\u00fcrekli birlikte olduklar\u0131n\u0131, Kadir'in ailesi ile s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bu y\u00fczden psikolojik problemleri oldu\u011funu, s\u00fcrekli uyu\u015fturucu kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etti.\r\n\r\n,Bursa'da arkada\u015f\u0131 Kadir \u00c7evik'i 26 yerinden b\u0131\u00e7aklay\u0131p kafas\u0131n\u0131 keserek \u00f6ld\u00fcren san\u0131k Davut \u015eahin hakim kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Olaydan sonra tutuklanarak cezaevine konulan Davut \u015eahin hakk\u0131nda adam \u00f6ld\u00fcrme su\u00e7undan m\u00fcebbet hapis talebiyle dava a\u00e7\u0131ld\u0131. \u015eahin'in Bursa 12. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi'nde yarg\u0131lanmas\u0131na ba\u015fland\u0131.\r\n\r\n,\u00c7evik arkada\u015f\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrme kast\u0131 ta\u015f\u0131mad\u0131\u011f\u0131n\u0131, olay g\u00fcn\u00fc Kadir'in uyu\u015fturucu almak i\u00e7in birlikte \u0130zmir'e gitmeyi teklif etti\u011fini ve \u0131srarc\u0131 oldu\u011funu kendisini uyu\u015fturucuya bula\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Kadir'e k\u0131zd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrerek, "Kadir ile \u00e7ok yak\u0131n arkada\u015f de\u011fildi. Benim i\u015f yerimi biliyordu. Bir g\u00fcn geldi benden para istedi kay\u0131npederine gitmek i\u00e7in paraya ihtiyac\u0131 varm\u0131\u015f ben de 20 lira verdim. Daha sonra tekrar geldi istedi bu sefer param yoktu veremedim. Bu olaydan sonra 3 ay g\u00f6r\u00fc\u015fmedik. 3 ay sonra Kadir'i g\u00f6rd\u00fcm, morali \u00e7ok bozuktu a\u011fl\u0131yordu. Nesi oldu\u011funu sordum e\u015fiyle sorunlar\u0131 oldu\u011funu ailesinin kendisini eve almad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek benim evimde kalmak istedi. Ben de evimde kalmas\u0131n\u0131 istemedim ama yaln\u0131z da kalmamas\u0131 i\u00e7in bana ait arabada birka\u00e7 gece birlikte sabahlad\u0131k. Sonra bir iki defa Kumla'ya k\u0131z arkada\u015f\u0131n\u0131n yan\u0131na gittik. K\u0131z arkada\u015f\u0131 ile birlikte uyu\u015fturucu i\u00e7tiler bana da teklif ettiler ben i\u00e7medim. Sonra bir s\u00fcre sonra benim arabamda da uyu\u015fturucu i\u00e7meye ba\u015flad\u0131 hatta bana senin arabanla \u0130zmir'e gidelim uyu\u015fturucu alal\u0131m burada satal\u0131m dedi. Ben ba\u015f\u0131m belaya girer diye istemedim ama \u00e7ok \u0131srar etti. Zaten k\u0131z arkada\u015f\u0131yla da sorunlar\u0131 vard\u0131 ama bana k\u0131z arkada\u015f\u0131n\u0131n da gelece\u011fini s\u00f6yledi. Kabul ettim yola \u00e7\u0131kacakt\u0131k, k\u0131z arkada\u015f\u0131n\u0131 ald\u0131k. K\u0131z arkada\u015f\u0131 gelmek istemiyordu. Ba\u015f\u0131m\u0131za bela alaca\u011f\u0131z dedim dinlemedi.\r\n\r\n,Sonra k\u0131z arkada\u015flar\u0131n\u0131 arad\u0131 beni b\u0131rakmazsan\u0131z gelip sizi vururlar dedi. Kadir korktu ve k\u0131z\u0131 b\u0131rakt\u0131k. Biz de Kadir'le dola\u015fmaya devam ettik. Kadir bir arkada\u015f\u0131 ile birlikte beni darp etmeye kalk\u0131\u015ft\u0131 ama bir \u015fey yapmad\u0131. Sonra arkada\u015f\u0131 gitti biz kald\u0131k. Olay\u0131n ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi b\u00f6lgede geziyorduk. Ona beni bula\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 i\u015fler y\u00fcz\u00fcnden k\u0131zg\u0131nd\u0131m. Olaydan \u00f6nce de bana uyu\u015fturucunun etkisiyle k\u00f6t\u00fc s\u00f6zler sarf etti. Ben de ald\u0131m b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 o an\u0131n siniriyle saplamaya ba\u015flad\u0131m. Daha sonra cesedini \u00c7al\u0131'ya att\u0131m. Elbiselerini \u00e7\u0131kard\u0131m att\u0131m. Arabaya ve \u00fczerine bula\u015fan kan\u0131 temizledim. \u00d6ld\u00fcrme kast\u0131m yoktu ben isteyerek yapmad\u0131m" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nKadir \u00c7evik'in ailesi \u015eahin'in iddialar\u0131n\u0131 kabul etmeyerek san\u0131\u011f\u0131n en a\u011f\u0131r \u015fekilde cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 istedi. Duru\u015fma eksik hususlar\u0131n giderilmesi i\u00e7in ileri bir tarihe ertelendi.\r\n\r\n