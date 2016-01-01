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Ramazan
Arkadaşlarının ofisini basıp terör estiren kızlar gözaltına alındı
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Batman’da 3 kız, arkalarından konuştuğunu ileri sürdükleri kız arkadaşlarının ofisini bastı. Ofiste, kız arkadaşlarını bıçakla tehdit edip, döven kızlar, bu anları da telefonlarıyla çekerek, sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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