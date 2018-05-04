Arkeolojik sit alanında kaçak kazıya suçüstü

Bilecik'te 1. derece arkeolojik sit alan\u0131nda ka\u00e7ak kaz\u0131 yapan 5 ki\u015fi su\u00e7\u00fcst\u00fc yakaland\u0131.\r\n\r\n,Bilecik merkez Bay\u0131rk\u00f6y Beldesi m\u00fclki s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde bulunan 1. derece arkeolojik sit alan\u0131nda izinsiz kaz\u0131 yap\u0131laca\u011f\u0131 duyumunun al\u0131nmas\u0131 \u00fczerine yap\u0131lan operasyonda 5 ki\u015fi su\u00e7\u00fcst\u00fc yakaland\u0131.\r\n\r\n,M.\u0130., M.Z., F.Y., B.A. ve O.A.'n\u0131n kaz\u0131 yaparken su\u00e7\u00fcst\u00fc yakaland\u0131\u011f\u0131 operasyonda 1 adet define arama detekt\u00f6r\u00fc, detekt\u00f6re ait 60 adet pil ile 17 adet muhtelif kaz\u0131 malzemesi ele ge\u00e7irildi. \u015eah\u0131slar hakk\u0131nda yasal i\u015flem ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.