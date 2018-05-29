Arsene Wenger, Türkiye'de

Premier League'de devrim yapan Avrupal\u0131 teknik direkt\u00f6rlerin ba\u015f\u0131nda gelen Arsene Wenger'in Fenerbah\u00e7e ba\u015fkan aday\u0131 Ali Ko\u00e7'la g\u00f6r\u00fc\u015fece\u011fi belirtildi.\r\n,\u0130ngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'de 22 y\u0131l teknik direkt\u00f6rl\u00fck yapan Arsene Wenger, Bodrum'da tatil yap\u0131yor.\r\n,Arsenal Kul\u00fcb\u00fc'n\u00fcn eski Ba\u015fkan\u0131 David Barry Dein'in davetlisi olarak Bodrum'a gelen Wenger, G\u00fcm\u00fc\u015fl\u00fck Koyu'ndaki bir bal\u0131k restoran\u0131nda A\u011fanlar Yat\u00e7\u0131l\u0131k A.\u015e. Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Erdem A\u011fan, Cobra Yachitng Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Eren Bartu, Frans\u0131z \u015fark\u0131c\u0131 Jean Bearch ve David Barry Dein ile birlikte yemek yedi.\r\n,Fenerbah\u00e7e Kul\u00fcb\u00fc ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na aday olan Ali Ko\u00e7'la g\u00f6r\u00fc\u015fece\u011fi \u00f6\u011frenilen Wenger'in, \u0130stanbul'a gidece\u011fi belirtildi.