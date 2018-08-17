Art arda iki deprem oldu

Pe\u015f pe\u015fe depremler oldu.,\u0130lk deprem saat 08.54'te \u0130psala'da yerin 19,69 kilometre derinli\u011finde 3,7 \u015fiddetinde, di\u011fer deprem ise Ke\u015fan il\u00e7esinde saat 09.02'de oldu\r\n,Ba\u015fbakanl\u0131k Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Deprem Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (AFAD) verilerine g\u00f6re, art arda Edirne'de 3,7 ve 3,2 \u015fiddetlerinde depremler oldu.\r\n,. Yerin 20,21 kilometre derinli\u011finde Ak\u00e7e\u015fme k\u00f6y\u00fcnde 3,2 \u015fiddetinde meydana geldi.\r\n,\u0130psala Kaymakam Vekili S\u00fcleyman Bakan, depremin il\u00e7ede hissedildi\u011fini ancak olumsuz bir durumun olu\u015fmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, t\u00fcm vatanda\u015flara ge\u00e7mi\u015f olsun dileklerini iletti.\r\n\r\n,Deprem, yerkabu\u011fu i\u00e7indeki k\u0131r\u0131lmalar nedeniyle ani olarak ortaya \u00e7\u0131kan titre\u015fimlerin dalgalar halinde yay\u0131larak ge\u00e7tikleri ortamlar\u0131 ve yery\u00fczeyini sarsma olay\u0131.,Deprem, insan\u0131n hareketsiz kabul etti\u011fi ve g\u00fcvenle aya\u011f\u0131n\u0131 bast\u0131\u011f\u0131 topra\u011f\u0131n da oynayaca\u011f\u0131n\u0131 ve \u00fczerinde bulunan t\u00fcm yap\u0131lar\u0131n da hasar g\u00f6r\u00fcp, can kayb\u0131na u\u011frayacak \u015fekilde y\u0131k\u0131labileceklerini g\u00f6steren bir do\u011fa olay\u0131d\u0131r.\r\n,Depremin nas\u0131l olu\u015ftu\u011funu, deprem dalgalar\u0131n\u0131n yeryuvar\u0131 i\u00e7inde ne \u015fekilde yay\u0131ld\u0131klar\u0131n\u0131, \u00f6l\u00e7\u00fc aletleri ve y\u00f6ntemlerini, kay\u0131tlar\u0131n de\u011ferlendirilmesini ve deprem ile ilgili di\u011fer konular\u0131 inceleyen bilim dal\u0131na Sismoloji denir.\r\n\r\n,.