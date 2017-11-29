Artvin dünyada en çok ziyaret edilen şehirler arasına girdi
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Uluslararası araştırma şirketi ’Euromonitor International’ tarafından hazırlanan, ’Dünyada en çok ziyaret edilen 100 kent’ listesinde Türkiyeden 2.4 milyon turistle 85inci sırada gösterilen Artvin için açıklanan rakamlar, bölgedeki turizmcileri bile şaşırttı. Turizm sektörü temsilcilerinin belirtilen rakamlarda turistin Artvin'e gelmediğini açıklaması üzerine yapılan araştırmalarda sınır kenti olan Artvin'de gümrükten giriş-çıkış yapanların bu rakamı yükselttiği sonucuna varıldı.