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15 Temmuz Destanı
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YAŞAM
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Nevşehir'de 8 bin lira başlık parasıyla evlendiği karısı, nikah günü altınları da alıp kaçtı
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Okullar ne zaman açılacak | 2019 yılı eğitim öğretim takvimi
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Ali Koç'a ilk şok! FIFA'dan flaş Fenerbahçe kararı
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Galatasaray ilk transfer! Muğdat Çelik artık aslan
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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
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Üç Avrupa ülkesinden ABD'ye karşı sürpriz hamle
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Fenerbahçe'de büyük operasyon! Ali Koç neşteri vurdu
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Hollanda'da Türk camisinden 'provokasyona gelmeyin' çağrısı
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BM Genel Kurulu 73. dönem başkanlığına Espinosa seçildi
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Afganistan'da seçim merkezine bombalı saldırı
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Artvin'in üç ilçesinde salgın hastalık paniği! Anonslar yapılıyor
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Artvin'in Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinin bazı mahallelerinde şüpheli hayvan ölümleri meydana geldi.
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