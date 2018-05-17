Aşağılık plan deşifre oldu! 'Cumhur'a büyük tuzak...

T\u00fcrkiye gazetesi yazar\u0131 Batuhan Ya\u015far, FET\u00d6'n\u00fcn se\u00e7imler i\u00e7in haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 a\u015fa\u011f\u0131l\u0131k plan\u0131 bug\u00fcnk\u00fc yaz\u0131s\u0131na ta\u015f\u0131d\u0131. \u0130\u015fte Ya\u015far'\u0131n o yaz\u0131s\u0131...\r\n,"ABD ve Almanya\u2019da yuvalanan FET\u00d6 sosyal medyadan eski arg\u00fcmanlar\u0131 yayma gayretinde.. Kafalar\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rmak, oylar\u0131 y\u00f6nlendirmek i\u00e7in.. BTK devrede ama.. Manip\u00fclatif payla\u015f\u0131mlar\u0131 tespit ediyor.. Gere\u011fi i\u00e7in de savc\u0131l\u0131klara iletiyor. Bat\u0131\u2019da da bilinen ta Osmanl\u0131dan beri T\u00fcrklere dair bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fc deyi\u015f var. Ama bug\u00fcnleri tam da tarif edeni \u015fu herh\u00e2lde: T\u00fcrk milleti hesaba gelmez..","Hitler\u2019in Propaganda Bakan\u0131 Joseph Goebbels\u2019i bilenler bilir.. FET\u00d6 de ayn\u0131 yoldan gidiyor.. Hatta Joseph Goebbels bug\u00fcnleri g\u00f6rseydi \u00e7ok gerilerde kald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00e7oktan istifa ederdi.. FET\u00d6 tam bir 'propaganda makinesine' d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcld\u00fc: 2009\u2019da Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u201cOne minute\u201d \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131ndan beri T\u00fcrkiye hedefe konuldu.. Haf\u0131zalar\u0131 tazeleyelim: Balyoz, Ergenekon, Kozmik Oda, Asker\u00ee Casusluk, 7 \u015eubat, M\u0130T T\u0131rlar\u0131, \u015eike Davas\u0131, 17-25 Aral\u0131k, Selam Tevhit ve Kud\u00fcs Ordusu.. Neler g\u00f6rd\u00fck, ne kumpaslar kuruldu.. Hatta bunlar kar\u015f\u0131t g\u00f6r\u00fc\u015fl\u00fc siyasiler ve gruplarca da desteklendi.. FET\u00d6 y\u00f6nlendirdi hepsini.. O g\u00fcnleri unutmayal\u0131m.. Geri d\u00f6nd\u00fcr\u00fcverirler.. T\u0131pk\u0131 7 Haziran 2015 sonras\u0131ndaki gibi.."\r\n,"Eren Erdem.. Tan\u0131mayan yoktur.. CHP milletvekili\u2026 Sosyal medyadan hakaretler ya\u011fd\u0131rmaya ba\u015flad\u0131.. Yeni d\u00f6nemde CHP\u2019den aday g\u00f6sterilmeyece\u011fini \u00f6\u011frendi herh\u00e2lde.. FET\u00d6\u2019n\u00fcn yalanlar\u0131n\u0131 g\u00fcncelleyip sallamaya ba\u015flad\u0131.. Hedefinde yine Mill\u00ee \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131 vard\u0131.. Akl\u0131nca kurumu itibars\u0131zla\u015ft\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yordu.. Daha \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131 gibi.. Buradan yetkilileri uyarmakta fayda var: Yak\u0131nda ka\u00e7acak.."\r\n,"Devlet i\u00e7eride d\u0131\u015far\u0131da b\u00fct\u00fcn g\u00fcc\u00fcyle FET\u00d6 m\u00fccadelesi yap\u0131yor.. Bu m\u00fccadele yine FET\u00d6 taraf\u0131ndan suland\u0131r\u0131lmaya, sekteye u\u011frat\u0131lmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor.. Man\u015feti g\u00f6rd\u00fcn\u00fcz: 'Adil \u00d6ks\u00fcz yakaland\u0131, se\u00e7imlere 15 g\u00fcn kala a\u00e7\u0131klanacak..' Ara\u015ft\u0131r\u0131nca kuyruklu yalan oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131: -'B\u00f6yle bir \u015fey yok..' -'Yakalansa hemen kamuoyuna a\u00e7\u0131klan\u0131r.. Niye bekletilsin?' Bakal\u0131m devam\u0131nda ne gelecek derken FET\u00d6 fazla bekletmedi: Bir ba\u015fka gazetede; -H\u00fck\u00fbmetin baz\u0131 eski bakanlar\u0131n\u0131n PKK\u2019ya yak\u0131n STK ile \u0130ngiltere\u2019de bulu\u015ftu\u011fu yaz\u0131ld\u0131.. Ama haberin i\u00e7eri\u011finde ak\u0131llara ziyan iddialar vard\u0131: -Toplant\u0131da Abdullah \u00d6calan\u2019a ev hapsi tart\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.. \u0130\u015fte size milliyet\u00e7i oylar\u0131 ba\u015fka bir partiye y\u00f6nlendirmeye y\u00f6nelik bir ba\u015fka manip\u00fclasyon.."\r\n,"\u00d6n\u00fcm\u00fczde zorlu g\u00fcnler var.. Az kald\u0131 ama.. Cumhuriyet tarihi boyunca hep ayn\u0131 oldu.. Her cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imi zorlu ge\u00e7ti.. \u015eimdi de kolay olacak de\u011fil.. FET\u00d6 'Tamam' i\u015fiyle pis y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00f6sterdi.. Cumhur \u0130ttifak\u0131 hedefinde.. Ba\u015fbakan Y\u0131ld\u0131r\u0131m grup toplant\u0131s\u0131nda a\u00e7\u0131k a\u00e7\u0131k s\u00f6yledi: 24 Haziran\u2019da Erdo\u011fan\u2019a \u2018Evet\u2019 AK Parti\u2019ye \u2018Hay\u0131r\u2019 dedikodusu yay\u0131yorlar. Evet bu \u00f6nemli.. Yine sosyal medyada boy g\u00f6steriyorlar.. Sahte hesaplar 'Tamam' olay\u0131ndaki gibi tam kapasite \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.. Bu s\u00f6ylem \u00fczerinden tam da alt\u0131n vuru\u015f beklentileri var: AK Parti ile MHP aras\u0131na nifak sokmak.. O ittifak \u00e7ok sa\u011flam temeller \u00fczerine kuruldu.. Kula\u011fa \u00fcf\u00fcrmelerle bir \u015fey olaca\u011f\u0131 filan yok.."\r\n,"Muhalefet y\u0131llard\u0131r siyaset \u00fcretemiyor.. Kimse muhalefetin ekonomi politikas\u0131n\u0131 bilmiyor.. D\u0131\u015f politika ayn\u0131 \u015fekilde.. Ne yapacaklar\u0131 belli de\u011fil.. B\u00fct\u00fcn oyun planlar\u0131 Erdo\u011fan kar\u015f\u0131tl\u0131\u011f\u0131 ve yeniden se\u00e7ilmemesi \u00fczerine kurulu.. Bir \u015fey daha var ama.. S\u00f6ylemleri ele veriyor: -'T\u00fcrkiye\u2019nin 15 Temmuz sonras\u0131 ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 ba\u011f\u0131ms\u0131z ve mill\u00ee politikalar\u0131 sonland\u0131rmak..' -'T\u00fcrkiye\u2019yi tam ba\u011f\u0131ml\u0131 h\u00e2le getirmek.. 90\u2019l\u0131 y\u0131llardaki gibi..' -'16 y\u0131lda elde etti\u011fi ekonomik