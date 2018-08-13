Asansörde dehşet anları!

Asans\u00f6rdeki rezil g\u00f6r\u00fcnt\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan ortal\u0131k kar\u0131\u015ft\u0131!\r\n,Foto\u011fraflara dikkatli bak\u0131n olay\u0131n asl\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenince sinirlerinize hakim olamayacaks\u0131n\u0131z...\r\n,.,Kan donduran olay Brezilya'da meydana geldi.\r\n,G\u00fcvenlik kameralar\u0131n\u0131n 22 Temmuz'da kaydetti\u011fi g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde bir adam\u0131n, avukat e\u015fine \u00f6nce \u015fiddet uygulayarak asans\u00f6re bindirdi\u011fini ve ard\u0131ndan kad\u0131n\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc an\u0131 g\u00f6steriyor.\r\n,Daha sonra kad\u0131n\u0131n cans\u0131z bedenini evine geri \u00e7\u0131karan zanl\u0131, etrafa bula\u015fan kanlar\u0131 bir pe\u00e7eteyle silerken g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleniyor.\r\n,Ge\u00e7en hafta ortaya \u00e7\u0131kan ve \u00fclke genelinde yayg\u0131n olarak payla\u015f\u0131lan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler sonras\u0131nda kad\u0131nlara y\u00f6nelik \u015fiddet konusu \u00fclkenin g\u00fcndemine oturdu. Avukatlar birli\u011finin \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na uyan y\u00fczlerce insan, beyaz elbiseler giyinerek Parana eyaletinin ba\u015fkenti Curitiba'da g\u00f6steri d\u00fczenledi.\r\n,Brezilya'da kaydedilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde e\u015fine a\u00e7\u0131k\u00e7a \u015fiddet uygulad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fclen Manvailer, Spitzer'i camdan a\u015fa\u011f\u0131 atmakla su\u00e7lan\u0131yor. Katil zanl\u0131s\u0131 Manvailer ise ifadesinde e\u015fini camdan a\u015fa\u011f\u0131 itmedi\u011fini, kendisinin atlayarak intihar etti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Soru\u015fturmada g\u00f6r\u00fc\u015fleri al\u0131nan uzman psikologlar, Manvailer'in olay gecesine ait olaylar\u0131 hat\u0131rlamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Brezilya polisiyse soru\u015fturman\u0131n devam etti\u011fini bildirdi.\r\n,Brezilya Kamu G\u00fcvenli\u011fi Forumu taraf\u0131ndan yay\u0131mlanan rapora g\u00f6re \u00fclkede kad\u0131na y\u00f6nelik \u015fiddet sonucunda \u00f6len kad\u0131nlar\u0131n say\u0131s\u0131 2017 y\u0131l\u0131nda bin 133'\u00fc bularak bir \u00f6nceki seneye g\u00f6re y\u00fczde 6 art\u0131\u015f g\u00f6sterdi.\r\n,Rapor ayr\u0131ca, 2017'de 60 bin 18 cinsel sald\u0131r\u0131 olay\u0131 ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bunun da bir \u00f6nceki seneye g\u00f6re y\u00fczde 8 art\u0131\u015fa denk geldi\u011fini belirtti. (Euronews T\u00fcrk\u00e7e)\r\n,Haberin Videosu (+18),Videoyu izlemek i\u00e7in alt sayfadaki linke t\u0131klay\u0131n\u0131z.,<p><span style="font-size:20px"><a href="http:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/video\/asansorde-dehset-anlari--21160.aspx" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><strong>V\u0130DEO \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>\r\n