Asansörlerde neden ayna vardır?

Merdiven kullanmak sa\u011fl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan ilk tercih olmas\u0131 gerekse de, baz\u0131 katlara asans\u00f6rs\u00fcz ula\u015fmak b\u00fcy\u00fck bir \u00e7ile. \r\n,\u00c7ok y\u00fcksek katlarda ya\u015fayanlar ya da \u00e7al\u0131\u015fanlar dakikalarca asans\u00f6r yolculu\u011fu yapmak zorunda kalabiliyor. ,Farkl\u0131 tasar\u0131mlarda asans\u00f6r kabinleri bulunsa da hepsinin ortak bir y\u00f6n\u00fc var, aynalar. Peki asans\u00f6r kabinlerine neden ayna yerle\u015ftirilir?,Asans\u00f6rde ayna olmas\u0131n\u0131n en b\u00fcy\u00fck sebeplerinden biri g\u00fcvenlik. ,Asans\u00f6r\u00fcn kap\u0131s\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda kar\u015f\u0131m\u0131zda kendimizi g\u00f6r\u00fcyorsak kabinin geldi\u011fini fark etmi\u015f oluyoruz. Fark etmeden bu al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 edindi\u011fimiz i\u00e7in, asans\u00f6r kabini gelmeden kap\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 takdirde bir aksilik oldu\u011funu anlayarak binmeye \u00e7al\u0131\u015fmama ihtimalimiz art\u0131yor.,Asans\u00f6rde ayna olmas\u0131n\u0131n di\u011fer bir sebebi de, genelde ufak olan asans\u00f6rlerin hem estetik a\u00e7\u0131dan bo\u011fucu olmas\u0131, hem de klostrofobisi olanlar\u0131n kendini bir nebze de olsa rahat hissetmesidir. Asans\u00f6re yerle\u015ftirilen ayna kabini iki kat daha b\u00fcy\u00fck g\u00f6stermektedir.