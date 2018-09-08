ASELSAN'dan bir ilk! Sağlıkta devrim yapacak hamle...

T\u00fcrkiye'nin teknoloji merkezlerinden ASELSAN, yerli t\u0131bbi cihazlar\u0131n geli\u015ftirilmesi ve bu alandaki yurt d\u0131\u015f\u0131 ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131n azalt\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7ok y\u00f6nl\u00fc \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fct\u00fcyor.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'de sa\u011fl\u0131k teknolojilerindeki d\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131k y\u00fczde 85 d\u00fczeyinde bulunuyor ve bu alanda y\u0131lda 2 milyar dolarl\u0131k ithalat ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor., Yerli \u00fcreticiler ise ileri teknoloji gerektirmeyen, katma de\u011feri d\u00fc\u015f\u00fck \u00fcr\u00fcnlere y\u00f6neliyor. ,Bak\u0131m-onar\u0131m anla\u015fmalar\u0131, sarf malzeme ihtiyac\u0131 ve yaz\u0131l\u0131m g\u00fcncelleme masraflar\u0131yla medikal cihazlar\u0131n maliyet y\u00fck\u00fc art\u0131yor.\r\n\r\n,Savunma ve sa\u011fl\u0131k, teknolojik olarak birbirini besleyebilecek iki \u00f6nemli sanayi kolu olarak dikkati \u00e7ekiyor. Bu alanlarda temel teknolojilerin \u00e7ift ama\u00e7l\u0131 (dual-use) kullan\u0131m\u0131yla yayg\u0131n \u015fekilde kar\u015f\u0131la\u015f\u0131l\u0131yor. Bu nedenle ASELSAN'\u0131n savunma alan\u0131nda sahip oldu\u011fu teknolojilerle medikal cihaz ve bile\u015fenlerini yerli ve milli geli\u015ftirebilece\u011fi de\u011ferlendirilerek, \u015firketin faaliyet alan\u0131na sa\u011fl\u0131k teknolojileri de eklendi.\r\n\r\n,Sa\u011fl\u0131k teknolojileri alan\u0131ndaki \u00f6ncelikli faaliyet konusu, i\u00e7erdi\u011fi teknolojilerin ASELSAN'\u0131n tecr\u00fcbeli oldu\u011fu alanlarla ortak olmas\u0131 g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurularak "medikal g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleme sistemleri" olarak belirlendi.\r\n\r\n,Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131, manyetik rezonans (MR) g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleme, bilgisayarl\u0131 tomografi, ultrasonografi, dijital r\u00f6ntgen cihazlar\u0131n\u0131n yerlile\u015ftirilmesiyle ilgili bir projeyi hayata ge\u00e7irmek i\u00e7in \u00e7aba sarf ediyor. ASELSAN da sa\u011fl\u0131k end\u00fcstrisi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok \u00f6nemli olan bu proje kapsam\u0131nda savunmada edindi\u011fi tecr\u00fcbeyi, sa\u011fl\u0131k end\u00fcstrisi ekosistemiyle \u00e7al\u0131\u015farak \u00fclkenin hizmetine sunmay\u0131 hedefliyor.\r\n\r\n,ASELSAN, bu projeye haz\u0131rl\u0131k olmas\u0131 amac\u0131yla \u00f6z kaynaklar\u0131yla "mobil dijital r\u00f6ntgen" ve "yerli MR g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleme sistemi" geli\u015ftirilmesi projelerini ba\u015flatt\u0131. Gelecek y\u0131l \u00fcr\u00fcnlerin ilk \u00f6rneklerinin \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalar devam ediyor.\r\n\r\n,ASELSAN, bu projelere ek olarak, T\u00fcrkiye'nin sa\u011fl\u0131k ekosisteminde faaliyet g\u00f6steren yetkin ve start-up firmalar\u0131yla beraber \u00e7al\u0131\u015fma olanaklar\u0131n\u0131 de\u011ferlendiriyor. Bu do\u011frultuda, defibrilat\u00f6r (elektro\u015fok) cihazlar\u0131nda i\u015f birli\u011fi yapmak \u00fczere ilk ad\u0131m at\u0131ld\u0131. Bu ad\u0131m\u0131 ya\u015fam destek cihazlar\u0131nda yap\u0131lacak di\u011fer i\u015f birlikleri izleyecek.\r\n\r\nASELSAN'\u0131n m\u00fchendislik, y\u00fcksek teknolojili \u00fcr\u00fcn geli\u015ftirme ve kalite y\u00f6netimi kabiliyetleriyle i\u015f birli\u011fi yap\u0131lan firmalar\u0131n alan uzmanl\u0131\u011f\u0131 bir araya getirilecek, yenilik\u00e7i ve uluslararas\u0131 pazarda iddial\u0131 \u00fcr\u00fcnlerin yerli imkanlarla \u00fcretimi ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. T\u0131bbi cihaz alan\u0131nda, T\u00fcrkiye i\u00e7inde benzer i\u015f birlikleri art\u0131r\u0131larak devam edecek.\r\n\r\nHASTALIKLARIN HIZLI TESP\u0130T\u0130 \u0130\u00c7\u0130N \u00c7\u00d6Z\u00dcMLER\r\n\r\nASELSAN, ayr\u0131ca sivil ve askeri savunman\u0131n kritik bir alan\u0131 olan biyolojik savunmaya y\u00f6nelik tespit, te\u015fhis, analiz ve sim\u00fclasyon sistemlerinin milli imkanlarla geli\u015ftirilmesi ve bu kapsamda gerekli teknolojilerin kazan\u0131lmas\u0131 maksad\u0131yla biyotan\u0131, biyosavunma ve KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve n\u00fckleer) tehditlere kar\u015f\u0131 savunma sistemlerine y\u00f6nelik ara\u015ft\u0131rma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fcyor.\r\n\r\nSavunma sanayisi i\u00e7in y\u00fcr\u00fct\u00fclen bu \u00e7al\u0131\u015fmalar, sa\u011fl\u0131k alan\u0131nda vir\u00fcs ve bakterilerin sebep oldu\u011fu baz\u0131 hastal\u0131klar\u0131n birinci basamak sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131nda h\u0131zl\u0131 tespitine imkan veren kit ve cihazlar\u0131n geli\u015ftirilmesine imkan sa\u011flayacak.\r\n\r\nT\u00fcm bu \u00e7al\u0131\u015fmalarla T\u00fcrkiye'de medikal sanayinin geli\u015ftirilmesi ve yurt d\u0131\u015f\u0131na ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131n azalt\u0131lmas\u0131 hedefleniyor.\r\n\r\n