ASELSAN'dan müthiş hamle... Türkiye'de ilk ve tek!

T\u00fcrkiye'nin y\u00fcksek teknoloji merkezlerinden ASELSAN, bir ilke imza att\u0131.,Geli\u015ftirilen cihaz T\u00fcrkiye'de ilk ve tek olma \u00f6zelli\u011fini ta\u015f\u0131yor.,ASELSAN t\u0131bbi cihazlar\u0131n yerlile\u015ftirilmesine y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 geni\u015fletiyor. ,Hayat kurtaran elektro\u015fok cihazlar\u0131n\u0131n \u00fcretimini g\u00fcndemine alan \u015firket, yenilik\u00e7i ve uluslararas\u0131 pazarlarda iddial\u0131 yerli \u00fcr\u00fcnler geli\u015ftirmeyi ama\u00e7l\u0131yor. \r\n\r\n,ASELSAN, savunma elektroni\u011fine y\u00f6nelik bilgi birikimini T\u00fcrkiye'nin g\u00fcvenlik, ula\u015f\u0131m, enerji, otomasyon ve sa\u011fl\u0131k teknolojileri alanlar\u0131ndaki ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak amac\u0131yla kullan\u0131yor.\r\n\r\n,\u015eirket, sa\u011fl\u0131k teknolojileri alan\u0131nda d\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 azaltacak, yerli tasar\u0131m ve \u00fcretim kabiliyetlerini art\u0131racak projeler ile \u00e7\u00f6z\u00fcmler \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. ,Bu kapsamda donan\u0131m, yaz\u0131l\u0131m, cihaz ve sistem geli\u015ftirme, \u00fcretim faaliyetleri y\u00fcr\u00fct\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,T\u0131bbi cihazlar\u0131n yerlile\u015ftirilmesini g\u00fcndemine alan ASELSAN, bir s\u00fcredir radyoloji (X-Ray) g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleme sistemleri, manyetik rezonans (MR) g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleme sistemi, harp ve acil yard\u0131m ak\u0131ll\u0131 turnikesi geli\u015ftirilmesine y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiriyor.\r\n\r\n,Sivil ve askeri savunman\u0131n kritik bir alan\u0131 olan biyolojik savunmaya y\u00f6nelik tespit, te\u015fhis, analiz ve sim\u00fclasyon sistemlerinin milli imkanlarla geli\u015ftirilmesi ve bu kapsamda gerekli teknolojilerin kazan\u0131lmas\u0131 amac\u0131yla biyotan\u0131 ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve N\u00fckleer tehditlere kar\u015f\u0131 savunma sistemi) sistemlerine y\u00f6nelik ara\u015ft\u0131rma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediliyor.,ASELSAN t\u0131bbi cihazlara y\u00f6nelik bu \u00e7al\u0131\u015fmalara yeni bir \u00fcr\u00fcn daha ekleyecek. ,\u015eirket, bu ama\u00e7la METsis Medikal ile defibrilat\u00f6r (elektro\u015fok) cihazlar\u0131na y\u00f6nelik i\u015f birli\u011fi yapacak.\r\n\r\n,METsis Medikal, \u00fcniversite-sanayi i\u015f birli\u011fiyle 20'den fazla \u00fclkeye ihracat yapan T\u00fcrkiye\u2019nin ilk ve tek eksternal defibrilator cihaz\u0131 \u00fcreticisi olarak dikkati \u00e7ekiyor.\r\n\r\n,ASELSAN\u2019\u0131n m\u00fchendislik, y\u00fcksek teknolojili \u00fcr\u00fcn geli\u015ftirme ve kalite y\u00f6netimi kabiliyetleriyle METsis\u2019in defibrilat\u00f6r konusundaki alan uzmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n bir araya gelece\u011fi i\u015f birli\u011fiyle, bu alanda yenilik\u00e7i ve uluslararas\u0131 pazarda iddial\u0131 \u00fcr\u00fcnlerin yerli imkanlarla \u00fcretimi hedefleniyor.\r\n\r\n,\u015eirket, savunma sanayisinde elde edilen m\u00fchendislik yetenekleriyle T\u00fcrkiye'nin t\u0131bbi cihaz \u00fcretimi konusundaki mevcut birikimine liderlik etmeyi ve t\u0131bbi cihaz sekt\u00f6r\u00fcne yeni bir soluk getirmeyi ama\u00e7l\u0131yor.\r\n\r\n,D\u00fcnya genelinde ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiren her 3 ki\u015fiden biri yani y\u0131lda yakla\u015f\u0131k 20 milyon ki\u015fi kalp rahats\u0131zl\u0131klar\u0131 sebebiyle hayat\u0131n\u0131 kaybediyor., Ani kalp durmas\u0131 da en \u00f6nde gelen \u00f6l\u00fcm nedeni olarak g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,Bu durumla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ya\u015fama tutunma \u015fans\u0131n\u0131 artt\u0131ran en etkili ve \u00f6nemli cihaz defibrilat\u00f6r yani kalp elektro\u015fok cihaz\u0131 oluyor. ,Ani kalp durmas\u0131 durumunda ilk 20-30 saniyede uygulanan defibrilasyon, y\u00fczde 100'e yak\u0131n oranda kalp at\u0131\u015f\u0131n\u0131 normal ritmine d\u00f6nd\u00fcrebiliyor. ,Temel ilk yard\u0131m e\u011fitimi alan herkesin kullanabilece\u011fi otomatik defibrilat\u00f6r cihazlar\u0131 bu noktada devreye giriyor. ,Defibrilat\u00f6r ile kalbe elektrik ak\u0131m\u0131 verilerek kalp kaslar\u0131ndaki d\u00fczensiz titre\u015fimler sonland\u0131r\u0131l\u0131yor ve kalbin normal \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 sa\u011flan\u0131yor.\r\n\r\n,Defibrilasyon uygulanmas\u0131nda ge\u00e7 kal\u0131nan her dakika ise ya\u015fam \u015fans\u0131n\u0131n y\u00fczde 10 azalmas\u0131 anlam\u0131na geliyor. \r\n\r\n,Bu sebeple, hastane d\u0131\u015f\u0131nda da defibrilat\u00f6r cihazlar\u0131na ula\u015f\u0131labilmesi \u00e7ok \u00f6nem ta\u015f\u0131yor.,Otomatik defibrilat\u00f6rler kalbin elektriksel aktivitesini analiz ederek elektro\u015fok uygulamas\u0131n\u0131n gereklili\u011fine karar veriyor.\r\n\r\n,D\u00fcnyadaki otomatik defibrilat\u00f6r cihaz\u0131 pazar\u0131 yakla\u015f\u0131k 3 milyar dolar buluyor ve pazar h\u0131zla b\u00fcy\u00fcyor.,\u0130\u015f yeri, al\u0131\u015fveri\u015f merkezi, toplu ta\u015f\u0131m ara\u00e7lar\u0131 gibi kalabal\u0131klar\u0131n oldu\u011fu yerler, otomatik defibrilat\u00f6r cihazlar\u0131n\u0131n konumland\u0131r\u0131lmas\u0131 gereken yerler olarak \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yo