Asena Atalay'a kötü haber

Asena Atalay'a k\u00f6t\u00fc haber,Asena Atalay'\u0131n eski e\u015fi Caner Erkin'e a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 reddedilen mal payla\u015f\u0131m\u0131 davas\u0131n\u0131 istinaf mahkemesi de kabul etmedi.\r\n\r\n,eski e\u015fi Caner Erkin'in bo\u015fanma protokol\u00fcnde kendisini kand\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrerek \u00fcnl\u00fc futbolcunun servetinin yar\u0131s\u0131n\u0131 isteyen Asena Atalay'\u0131n reddedilen mal payla\u015f\u0131m\u0131 davas\u0131n\u0131 istinaf mahkemesi de kabul etmedi.\r\n\r\n,Atalay'\u0131n bo\u015fanma protokol\u00fcnde olmayan bir otomobil ve Beykoz'daki ' Cam ev' olarak bilinen 6 milyon dolar de\u011ferindeki gayrimenkulu istemesini, hakk\u0131n k\u00f6t\u00fcye kullan\u0131lmas\u0131 olarak de\u011ferlendiren mahkeme, "Hakk\u0131n k\u00f6t\u00fcye kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 hukuk korumaz" dedi.\r\n\r\n,Mahkeme, Atalay'\u0131n davas\u0131n\u0131 esastan reddetti. Ayr\u0131ca Erkin'in, \u015ei\u015fli ve Bal\u0131kesir'deki 9 gayrimenkul\u00fc ile 2 Mercedes, 1 Porsche marka otomobilinin \u00fczerindeki sat\u0131lamaz tedbirini de kald\u0131rd\u0131.\r\n\r\nHT Magazin,.