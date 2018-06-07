Asgari ücret ile ilgili flaş açıklama geldi...

Erken se\u00e7im \u00f6ncesi fla\u015f a\u00e7\u0131klama geldi.,'1 Ocak 2019\u2019dan itibaren asgari \u00fccret net 2 bin 200 lira olacak' dedi.\r\n\r\n,CHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Seyit Torun, "Refah\u0131 tabana yaymazsak hi\u00e7birimiz mutlu olamay\u0131z, huzur i\u00e7erisinde ya\u015fayamay\u0131z. ,24 Haziran'da iktidara gelece\u011fiz ve asgari \u00fccreti 2 bin 200 lira yapaca\u011f\u0131z." dedi.\r\n\r\n,Torun, se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda Alt\u0131nordu il\u00e7esindeki baz\u0131 kamu kurumlar\u0131 ile sivil toplum kurulu\u015flar\u0131n\u0131 ziyaret etti.\r\n\r\n,Daha sonra il\u00e7edeki esnaf\u0131 gezen Torun, vatanda\u015flardan 24 Haziran'da yap\u0131lacak se\u00e7im i\u00e7in destek istedi.\r\n\r\n,Torun, ziyaretlerinin ard\u0131ndan gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n olumlu ge\u00e7ti\u011fini, Ordulular\u0131n ilgisinin memnuniyet verici oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Asgari \u00fccrete de\u011finen Torun, "Refah\u0131 tabana yaymazsak hi\u00e7birimiz mutlu olamay\u0131z, huzur i\u00e7erisinde ya\u015fayamay\u0131z. 24 Haziran'da iktidara gelece\u011fiz ve asgari \u00fccreti 2 bin 200 lira yapaca\u011f\u0131z." ifadesini kulland\u0131.\r\n,\r\nCHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Seyit Torun, "Refah\u0131 tabana yaymazsak hi\u00e7birimiz mutlu olamay\u0131z, huzur i\u00e7erisinde ya\u015fayamay\u0131z. 24 Haziran'da iktidara gelece\u011fiz ve asgari \u00fccreti 2 bin 200 lira yapaca\u011f\u0131z." dedi.\r\n\r\n,CHP Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Seyit Torun, "Refah\u0131 tabana yaymazsak hi\u00e7birimiz mutlu olamay\u0131z, huzur i\u00e7erisinde ya\u015fayamay\u0131z. 24 Haziran'da iktidara gelece\u011fiz ve asgari \u00fccreti 2 bin 200 lira yapaca\u011f\u0131z." dedi.