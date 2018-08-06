Asgari ücreti 2 bin 620 TL yaptılar

Yanl\u0131\u015f okumad\u0131n\u0131z!\r\n,Asgari \u00fccreti 2 bin 620 TL'ye \u00e7\u0131kard\u0131lar...\r\n,.,\u00c7al\u0131\u015fma bakan\u0131 bizzat a\u00e7\u0131klad\u0131, 255 TL'lik zam yap\u0131ld\u0131!\r\n,Ama asgari \u00fccretin 2 bin 620 TL'ye \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 yer KKTC oldu.\r\n,Kuzey K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2 bin 365 TL olan asgari \u00fccret 2 bin 620 TL'ye \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.\r\n,Asgari \u00fccretle ilgili yap\u0131lan toplant\u0131 sonras\u0131nda a\u00e7\u0131klama yapan \u00c7al\u0131\u015fma Bakan\u0131 Zeki \u00c7eler, "Gelinen a\u015famada 4 ki\u015filik aile bir asgari \u00fccretle ge\u00e7inemez" dedi.\r\n,Asgari \u00fccrete yap\u0131lan 255 TL'lik zamm\u0131n yeterli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Bakan \u00c7eler, "Mevcut hayat pahal\u0131l\u0131\u011f\u0131, TL'deki de\u011fer kayb\u0131, enflasyonun artmas\u0131, bunun da yeterli olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steriyor" ifadelerini kulland\u0131.\r\n