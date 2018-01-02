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2017 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek 2. ihracat seviyesine ulaşıldı
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DÜNYA
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İsrail, Kudüs'ün statüsünü değiştiren skandal yasayı onayladı
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Cezaevi firarisi yakalandı
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İstanbul'da zam şampiyonu yaş üzüm oldu
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İran'da ölü sayısı artıyor
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Baykal'ın sağlık durumu iyi
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2017’de doğan bebeklere bakın en çok hangi isimler verildi
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Yemen'de GHK Partisi Husilerle iktidar ortaklığına zorlanmak istemiyor
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Asıl Millî Piyango RvP'ye çıktı
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Sarı-lacivertli kulübün tartışılan futbolcusu Robin van Persie, 2,5 yıllık sürede Millî Piyango büyük ikramiyesinden daha fazla kazandı.
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