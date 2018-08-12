Aşiret düğününde gelini altına boğdular

Gelini alt\u0131na bo\u011fdular...,D\u00fc\u011f\u00fcnde, gelin ve damad\u0131n salona girip dans etmeye ba\u015flamas\u0131yla birlikte davetliler para sa\u00e7maya ba\u015flad\u0131. Gece boyu gen\u00e7 \u00e7iftin ve halay \u00e7ekenlerin ba\u015f\u0131na at\u0131lan paralar, g\u00f6revliler taraf\u0131ndan topland\u0131.\r\n\r\n,A\u011fr\u0131\u2019n\u0131n Ta\u015fl\u0131\u00e7ay il\u00e7esinde Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u0130smail Ta\u015fdemir'in o\u011flu Baran Ta\u015fdemir'in d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcnde 1 milyon 300 bin TL tutar\u0131nda tak\u0131 tak\u0131ld\u0131.\r\n, Recep Tayyip Erdo\u011fan park\u0131nda d\u00fczenlenen d\u00fc\u011f\u00fcne yakla\u015f\u0131k bin ki\u015fi kat\u0131ld\u0131. Baran ve Filiz Ta\u015fdemir \u00e7iftinin d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcne kat\u0131lan davetliler, okunan T\u00fcrk\u00e7e ve K\u00fcrt\u00e7e \u015fark\u0131lar e\u015fli\u011finde halaylar \u00e7ekerek doyas\u0131ya e\u011flendi.\r\n, Y\u00f6resel yemeklerin ikram edildi\u011fi d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn sonunda geline tak\u0131 takmak i\u00e7in davetliler s\u0131raya girdi.