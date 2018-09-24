Aşiret düğününde oluşturdular

Uludere'ye ba\u011fl\u0131 G\u00fclyaz\u0131 k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan Goyan a\u015firetinden Erol Yakut ile Adana'dan Esra K\u0131z\u0131lkaya, d\u00fcnyaevine girdi., K\u00f6y meydan\u0131nda yap\u0131lan d\u00fc\u011f\u00fcne Ak Parti il\u00e7e ba\u015fkanlar\u0131, sivil toplum kurulu\u015fu temsilcileri, a\u015firet mensuplar\u0131, gelin ve damad\u0131n akrabalar\u0131 kat\u0131ld\u0131. ,Y\u00f6resel k\u0131yafetleriyle d\u00fc\u011f\u00fcne kat\u0131lan davetliler, m\u00fczik e\u015fli\u011finde oynay\u0131p halay \u00e7ekerken renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Gece ge\u00e7 saatlere kadar s\u00fcren d\u00fc\u011f\u00fcnde davetliler, d\u00fc\u011f\u00fcn ve kutlamalarda silah s\u0131k\u0131lmas\u0131na kar\u015f\u0131 mesaj vermek i\u00e7in me\u015fale yakt\u0131.\r\n\r\n,S\u0131n\u0131r\u0131n s\u0131f\u0131r noktas\u0131ndan b\u00fct\u00fcn T\u00fcrkiye'ye birlik ve beraberlik mesaj\u0131 verdiklerini belirten korucu ba\u015f\u0131 Mesut G\u00fcney, "\u00c7ok zor bir d\u00f6nemden ge\u00e7en \u00fclkemizin birli\u011fe, beraberli\u011fe, seferberli\u011fe ihtiyac\u0131n\u0131n oldu\u011funu g\u00f6stermek istedik. ,Rabbim, bu g\u00fczel memleketi korusun, birli\u011fimizi, karde\u015fli\u011fimizi, vatan\u0131m\u0131z\u0131 ve bayra\u011f\u0131m\u0131z\u0131 korusun" diye konu\u015ftu., A\u015firet lideri ve damad\u0131n amcas\u0131, korucu ba\u015f\u0131 Mesut G\u00fcney, d\u00fc\u011f\u00fcn \u00f6ncesi T\u00fcrkiye haritas\u0131 \u015feklinde \u00e7izdi\u011fi alana davetlileri \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131. ,.,Davetliler, burada halay \u00e7ekenken T\u00fcrkiye haritas\u0131 olu\u015fturdu.