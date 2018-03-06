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Asker kaçağı dehşet saçtı, 1 polis şehit oldu
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Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7055 Sokak'ta meydana geldi.
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