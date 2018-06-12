Askerî araçlar için duvar arkasını gösteren radar geliştirildi

STM, araca monte edilerek duvarlar\u0131n arkas\u0131ndaki hedeflerin uzaktan tespitine olanak sa\u011flayan Uzaktan Engel Arkas\u0131 Hedef Tespit Sistemi geli\u015ftirdi.\r\n,STM, bu alandaki ilk \u00fcr\u00fcn\u00fc tek ki\u015fi taraf\u0131ndan kolayl\u0131kla kullan\u0131labilecek \u015fekilde tasarlad\u0131 ve g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin kullan\u0131m\u0131na sundu. Duvar Arkas\u0131 Radar (DAR) olarak isimlendirilen \u00fcr\u00fcn, g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin ihtiya\u00e7lar\u0131na y\u00f6nelik olarak rehine kurtarma ve \u00f6zel operasyonlar\u0131n y\u00fcksek ba\u015far\u0131 ve en az kay\u0131pla ger\u00e7ekle\u015ftirilmesi i\u00e7in bina i\u00e7indeki veya engel arkas\u0131ndaki sabit ve hareketli hedeflerin tespiti amac\u0131yla milli olarak geli\u015ftirildi.\r\n,D\u00fcnyada \u00e7ok az \u00fclke taraf\u0131ndan geli\u015ftirilebilen, g\u00f6rsel eri\u015fim ve ke\u015fif imkan\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 kapal\u0131 mekanlarda bulunan insanlar\u0131n konumlar\u0131n\u0131 tespit etmek i\u00e7in radyo frekans dalgalar\u0131 kullanan DAR sistemi, ilk \u00fcr\u00fcn\u00fcn geli\u015ftirilmesinin ard\u0131ndan ge\u00e7en k\u0131sa s\u00fcrede bir \u00fcr\u00fcn ailesine d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. \u0130lk \u00fcr\u00fcn olan DAR'a, araca monte edilebilen UHTES ve mini DAR (m-DAR) eklendi.\r\n,G\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinden al\u0131nan geri d\u00f6n\u00fc\u015fler ve iletilen talepler do\u011frultusunda y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fmalar sonunda araca monte edilebilen UHTES ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. UHTES'le g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri engel arkas\u0131nda insan olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 uzaktan da tespit edebilecek. Araca monte edilmesi sayesinde UHTES, hedefe yakla\u015fman\u0131n m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131 durumlarda, uzaktaki bina i\u00e7erisinde bulunan insanlar\u0131n ya da canl\u0131lar\u0131n tespit edilmesini sa\u011flayarak, operasyonun ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7mesinde kritik \u00f6nem ta\u015f\u0131yor.\r\n,Savunma Teknolojileri M\u00fchendislik ve Ticaret A\u015e (STM), duvar arkas\u0131 radar konusundaki kabiliyetleriyle yeni \u00fcr\u00fcnler geli\u015ftirdi. \u015eirket, Savunma Sanayii M\u00fcste\u015farl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in geli\u015ftirilen ultra geni\u015f bant radar ailesinin yeni \u00fcyesi Uzaktan Engel Arkas\u0131 Hedef Tespit Sistemini (UHTES), Paris\u2019te d\u00fczenlenen Eurosatory Uluslararas\u0131 Savunma ve G\u00fcvenlik Fuar\u0131'nda ilk kez sergiledi.\r\n,Rehine kurtarma operasyonlar\u0131, ter\u00f6rle m\u00fccadele ve benzeri operasyonlarda kullan\u0131labilecek UHTES, STM\u2019nin son radar teknolojisini yans\u0131t\u0131yor. UHTES, dahili bataryas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra bulundu\u011fu ara\u00e7tan g\u00fc\u00e7 alabilmesi sayesinde uzun saatler g\u00f6rev yapabiliyor.\r\n