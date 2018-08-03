Askeri helikopter tarlaya acil iniş yaptı! Köylüler yardıma koştu

K\u00f6yl\u00fclerse hemen ko\u015fup...,Helikopterin indi\u011fini g\u00f6ren k\u00f6yl\u00fcler hemen b\u00f6lgeye ko\u015ftu. Pilotlar\u0131n durumu anlatmas\u0131 ve sorun bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtmesi \u00fczerine k\u00f6yl\u00fcler 2'si pilot 6 m\u00fcrettebata yemek ikram\u0131nda bulundu. ,Afyonkarahisar Valili\u011fi de helikopterin zorunlu ini\u015f yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131, herhangi bir olumsuzluk ya\u015fanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, askeri personelin, ar\u0131zan\u0131n giderilmesinin ard\u0131ndan tekrar havalanarak Isparta'ya indi\u011fini kaydetti. \r\n,A\u00e7\u0131klamada, askeri m\u00fcrettebata yemek ikram eden k\u00f6yl\u00fclere de te\u015fekk\u00fcr edildi.\r\n,K\u00f6yl\u00fcler, kurduklar\u0131 yer sofras\u0131nda askeri m\u00fcrettebat ile yemek yerken \u00e7ektikleri foto\u011fraflar\u0131 sosyal medyada hesaplar\u0131ndan payla\u015ft\u0131.,Kara Havac\u0131l\u0131k Okul Komutanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n Isparta'ya ta\u015f\u0131nma esnas\u0131nda havalanan askeri helikopter saat 13.10 s\u0131ralar\u0131nda ya\u011f lambas\u0131n\u0131n yanmas\u0131 \u00fczerine tedbir ama\u00e7l\u0131 Afyonkarahisar'\u0131n \u015euhut il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Anayurt k\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131na zorunlu ini\u015f yapt\u0131.,Askeri helikopter tarlaya acil ini\u015f yapt\u0131!