e-Devlet'ten büyük müjde

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakanl\u0131\u011f\u0131 i\u015f birli\u011finde ba\u015flat\u0131lan "e-Yoklama ve Aile Hekimi \u0130\u015flemleri Projesi"nde sona yakla\u015f\u0131ld\u0131,Proje kapsam\u0131nda vatanda\u015flara daha kaliteli hizmet verilmesi i\u00e7in yoklama i\u015flemlerinde talep edilen bilgi formlar\u0131 e-Devlet sistemi \u00fczerinden doldurulabilecek ve aile hekimine giderek yoklama i\u015flemleri yap\u0131labilecek.,Y\u00fck\u00fcml\u00fcler art\u0131k sa\u011fl\u0131k muayenelerini, askerlik \u015fubelerine gitmeden e-Devlet \u00fczerinden ba\u015flatabilecek, ba\u011fl\u0131 olduklar\u0131 aile hekimlerine giderek bu i\u015flemi ger\u00e7ekle\u015ftirebilecek. ,Daha \u00f6nce askerlik \u015fubelerine 2 kez gidilerek yap\u0131lan i\u015flemler, sadece al\u0131nan raporun teslimi i\u00e7in tek seferde tamamlanabilecek. ,Pilot uygulama Manisa ve Ankara'da yap\u0131lm\u0131\u015f, s\u00f6z konusu i\u015flemler e-Devlet \u00fczerinden "Askerlik Yoklamas\u0131" ba\u015fl\u0131\u011f\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilmi\u015fti. Pilot uygulama s\u00fcrecinde yap\u0131lan teknik ve uygulamaya y\u00f6nelik d\u00fczenlemelerin ard\u0131ndan hizmet, 14 May\u0131s'tan itibaren \u00fclke genelinde kullan\u0131ma a\u00e7\u0131lacak. \r\n\r\n,"Askerlik Yoklamas\u0131" hizmetinin yurt genelinde kullan\u0131ma a\u00e7\u0131lmas\u0131yla vatanda\u015flara sunulan hizmetin h\u0131zland\u0131r\u0131lmas\u0131, askerlik \u015fubelerine gitmeden h\u0131zl\u0131 ve etkin olarak i\u015flemlerin sonu\u00e7land\u0131r\u0131lmas\u0131 hedefleniyor. \r\n\r\n,B\u00fcrokratik i\u015flemlerin yan\u0131 s\u0131ra maliyetleri de d\u00fc\u015f\u00fcrecek uygulamayla ayr\u0131ca aile hekimlerinin sistematik yap\u0131yla daha b\u00fct\u00fcnc\u00fcl ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 \u015fekilde askerlik yoklamas\u0131 sa\u011fl\u0131k muayenesi i\u015flemlerini yapabilmeleri m\u00fcmk\u00fcn hale getirilecek.,Askerlik yoklamas\u0131nda b\u00fcy\u00fck kolayl\u0131k sa\u011flayacak bir uygulama geli\u015ftirildi.,.