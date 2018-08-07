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Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Aslan'da operasyon!

Aslan'da operasyon!
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Fatih Terim yönetiminde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezona şokla başladı. Süper Kupa’da Akhisar’a penaltılarla kaybeden sarı-kırmızılılarda, sonuçtan çok, kötü futbol Terim’i çılgına çevirdi.

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