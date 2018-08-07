Aslan'da operasyon!

Fatih Terim y\u00f6netiminde ge\u00e7en sezonu \u015fampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezona \u015fokla ba\u015flad\u0131. S\u00fcper Kupa\u2019da Akhisar\u2019a penalt\u0131larla kaybeden sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131larda, sonu\u00e7tan \u00e7ok, k\u00f6t\u00fc futbol Terim\u2019i \u00e7\u0131lg\u0131na \u00e7evirdi.,Ma\u00e7\u0131n ard\u0131ndan \u201cKimse kafas\u0131na g\u00f6re oynayamaz\u201d mesaj\u0131 veren ve \u201cBu seviye \u015eampiyonlar Ligi i\u00e7in yetmez. Hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131na u\u011frar\u0131z. \u00d6yle siz kendi bildi\u011finiz gibi oynayamazs\u0131n\u0131z. Size s\u00f6ylenen \u015fekilde oynayacaks\u0131n\u0131z. Hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131na u\u011frad\u0131\u011f\u0131m oyuncular var. Hem oynayacak, hem kazanaca\u011f\u0131z, hem de de\u011fi\u015fece\u011fiz. Bundan emin olabilirsiniz. Ba\u015fka t\u00fcrl\u00fc \u015fans\u0131m\u0131z yok\u201d ifadelerini kullanan tecr\u00fcbeli teknik adam, resmen ne\u015fteri vuraca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Orta b\u00f6l\u00fcmde g\u00f6rev yapan bu oyuncular\u0131n da taktik disiplinden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen, Fatih Terim, bu oyunculara s\u0131rayla kul\u00fcbeyi g\u00f6sterecek. Tecr\u00fcbeli hoca ayr\u0131ca sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 y\u00f6netime de mesaj vererek, \u015eampiyonlar Ligi i\u00e7in art\u0131k \u00e7ok k\u0131sa bir zamanlar\u0131n\u0131n kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve 3 b\u00f6lgeye takviyenin bir an \u00f6nce yap\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini iletti., Haz\u0131rl\u0131k d\u00f6neminde de kendi seviyesindeki PSV, Valencia, AEK gibi tak\u0131mlara di\u015f ge\u00e7iremeyen ve vasat\u0131 a\u015famayan sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, sezonun a\u00e7\u0131l\u0131\u015f m\u00fccadelesinde de ayn\u0131 performans\u0131 g\u00f6sterince tecr\u00fcbeli teknik adam\u0131n sabr\u0131 ta\u015ft\u0131. ,S\u00fcper Kupa\u2019y\u0131 Akhisar\u2019a kapt\u0131ran Galatasaray ad\u0131na en b\u00fcy\u00fck kazan\u00e7 Yunus Akg\u00fcn oldu. Final ma\u00e7\u0131nda 70. dakikada Fernando\u2019nun yerine oyuna giren gen\u00e7 yetenek k\u0131sa s\u00fcrede fark\u0131n\u0131 hissettirdi. Bir de att\u0131\u011f\u0131 \u015fut var ki, gol olmas\u0131 i\u015ften de\u011fildi ama kaleci Fatih son anda parmaklar\u0131n\u0131n ucuyla topa m\u00fcdahale ederek, Yunus\u2019un hayallerini y\u0131kt\u0131. 18 ya\u015f\u0131ndaki oyuncuyla ilgili bir de ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Fatih Terim\u2019in, Yunus\u2019u S\u00fcper Kupa finalinde ilk 11\u2019de sahaya s\u00fcrmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc ancak gen\u00e7 y\u0131ld\u0131z\u0131n ma\u00e7tan \u00f6nceki g\u00fcn 39 derece ate\u015flendi\u011fi i\u00e7in bu karar\u0131ndan vazge\u00e7ti\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Gomis\u2019in sat\u0131lmas\u0131na itiraz etmeyece\u011fini bildiren Terim, Frans\u0131z y\u0131ld\u0131z\u0131 bu s\u00fcre\u00e7te k\u0131za\u011fa \u00e7ekmeyi planl\u0131yor. Ayr\u0131ca, Terim\u2019i Belhanda ba\u015fta olmak \u00fczere, Feghouli ve Fernando da \u00e7ok k\u0131zd\u0131rd\u0131. ,Penalt\u0131y\u0131 ka\u00e7\u0131r\u0131p kupan\u0131n Akhisar\u2019a gitmesine neden olan Bafetimbi Gomis\u2019in, k\u00f6\u015fe tercihine ve vuru\u015f \u015fekline de sinirlenen Fatih Terim\u2019i as\u0131l k\u0131zd\u0131ran Frans\u0131z futbolcunun 120 dakika boyunca hi\u00e7bir varl\u0131k g\u00f6sterememesiydi.