Aslan muhasebesi!

Haftalard\u0131r merakla beklenen UEFA\u2019n\u0131n Galatasaray\u2019la ilgili karar\u0131 nihayet \u00f6nceki g\u00fcn a\u00e7\u0131kland\u0131... ,Men cezas\u0131n\u0131n gelmeyece\u011fi a\u00e7\u0131k ve netti. ,Taraftar\u0131n ve camian\u0131n as\u0131l merak etti\u011fi UEFA\u2019n\u0131n transfer konusuyla ilgili ne yapt\u0131r\u0131m uygulayaca\u011f\u0131yd\u0131. ,UEFA, sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar\u0131n transfer giderinin, gelirinden fazla olmas\u0131n\u0131 istemiyor, \u201cgelir pozitif y\u00f6nde olacak\u201d diyor. Galatasaray da bu maddeye uymak ve neticesinde kadrosundan futbolcu satmak zorunda... Alternatifsiz ve dar bir rotasyonla geride b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z sezonda \u015fampiyonluk ipini g\u00f6\u011f\u00fcsleyen sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131l \u015eampiyonlar Ligi\u2019nde m\u00fccadelede edecek., Teknik direkt\u00f6r Fatih Terim de Avrupa\u2019da ba\u015far\u0131y\u0131 hedefliyor, dolay\u0131s\u0131yla takviyenin \u015fart oldu\u011funu y\u00f6netime bildiriyor. \u015eimdi ise top iyi bir muhasebe yapmas\u0131 gereken y\u00f6netimde.,Garry Rodrigues ve Fernando Reges\u2019in tak\u0131m\u0131n en \u00f6nemli iki oyuncusu oldu\u011funu y\u00f6netime bildiren Fatih Terim, tak\u0131mda ba\u015fka vazge\u00e7ilmezi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da bildirirken, y\u00f6neticiler hareket alan\u0131 i\u00e7in gelecek teklifleri bekliyor. ,Gomis\u2019in bile cazip bir teklif gelmesi h\u00e2linde sat\u0131\u015f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. , As\u0131l vitrinde olanlar ise D\u00fcnya Kupas\u0131\u2019nda boy g\u00f6sterecek Belhanda\u2019n\u0131n yan\u0131s\u0131ra Feghouli ve Maicon. Bu oyunculardan y\u00fckl\u00fc gelir elde edilebilece\u011finin fark\u0131nda olan sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 y\u00f6netim, bir yandan da bonservis elinde olan futbolcularla da bu s\u00fcre\u00e7te temaslar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrecek. ,Gelecek sezon tak\u0131mda d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclmeyen Eren ile Tolga da takas modeliyle de\u011ferlendirilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131lacak.,Inter kul\u00fcb\u00fcyle Nagatomo konusunda b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde anla\u015fan Galatasaray, bir yandan da s\u00f6zle\u015fmesi sona eren Ryan Donk ile kesin olarak s\u00f6zle\u015fme uzatmay\u0131 planl\u0131yor. Teknik direkt\u00f6r Fatih Terim de Hollandal\u0131 futbolcuyla s\u00fcrecin daha fazla uzamadan tamamlanmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.,Galatasaray Mustafa Cengiz, kul\u00fcp dergisinden camiaya seslendi. Cengiz \u201cB\u00fcy\u00fck bir tevekk\u00fclle ve g\u00fc\u00e7l\u00fc bir inan\u00e7la sadece do\u011fru bildi\u011fimiz yolda Galatasaray\u2019\u0131n menfaatlerini \u00f6nde tutarak ilerlemeye devam edece\u011fimize s\u00f6z veriyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131.,