Aslı Enver'in eski hali sizi şok edecek

Asl\u0131 Enver'in eski foto\u011fraflar\u0131 sizi \u015foke edecek.,'\u0130stanbullu Gelin' dizisinde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 S\u00fcreyya karakteri ile son g\u00fcnlerde ad\u0131ndan bolca s\u00f6z ettiren oyuncu Asl\u0131 Enver'in eski foto\u011fraf\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Asl\u0131 Enver'in \u015fu anki halinden \u00e7ok daha de\u011fi\u015fik olan karede bir \u015fey dikkat \u00e7ekiyor...\r\n,Asl\u0131 Enver hem duru g\u00fczelli\u011fiyle hem de oyunculu\u011fuyla milyonlar\u0131n be\u011fenisini kazanan isim.,'Kavak Yelleri' adl\u0131 dizide oynad\u0131ktan sonra bir anda pop\u00fcler olan Asl\u0131 Enver, \u015fimdi '\u0130stanbullu Gelin' dizisinde ba\u015frolde oynuyor.,33 ya\u015f\u0131nda olan g\u00fczel y\u0131ld\u0131z\u0131n ortaya \u00e7\u0131kan yeni g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde ya\u015f\u0131 hen\u00fcz 18. Sar\u0131 sa\u00e7lar\u0131ndan vazge\u00e7meyen Asl\u0131 Enver'in y\u0131llar i\u00e7inde pek de\u011fi\u015fmedi\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Ge\u00e7mi\u015f y\u0131llara g\u00f6re epey kilo veren Asl\u0131 Enver oyunculuk maceras\u0131na ilk olarak Uzay Sitcomu'nda ba\u015flam\u0131\u015f.,