Asrın transfer bombası! Ronaldo sonrası Messi de...

Juventus, t\u00fcm d\u00fcnyan\u0131n konu\u015ftu\u011fu bir transfere imza atarak Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katt\u0131.\r\n,Bu transfer sayesinde Real Madrid, 120 milyon euro kazan\u0131rken Juventus da \u00e7ok k\u0131sa s\u00fcrede Portekizli y\u0131ld\u0131z\u0131n forma sat\u0131\u015flar\u0131ndan neredeyse transfer bedelini \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n,Juventus'un bu transferi sonras\u0131 ezeli rakip Inter de i\u015ftaha geldi ve sponsor e\u015fli\u011finde nazire yaparcas\u0131na bir bomba patlatabilir...\r\n,Barcelona formas\u0131 giyen Messi'nin Ronaldo sonras\u0131 \u0130talya'n\u0131n yolunu tutabilece\u011fi resmi a\u00e7\u0131klamalara da \u015fimdiden girdi.\r\n,Pirelli CEO'su Marco Tronchetti Provera ise yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada: "Suning, FFP sorununu \u00e7\u00f6zerek b\u00fcy\u00fck bir transfere imza atabilir. Mesela Messi'ye kim hay\u0131r diyebilir?" ifadelerine yer vermi\u015fti.\r\n