Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atamalar Resmi Gazete'de yay\u0131mland\u0131,\u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik, Maliye ile Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakanl\u0131klar\u0131na ait atama kararlar\u0131 Resmi Gazete\u2019de yay\u0131mland\u0131.,Buna g\u00f6re, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakanl\u0131\u011f\u0131 b\u00fcnyesinde a\u00e7\u0131k bulunan Strateji Geli\u015ftirme Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revine Selim \u00c7elenk atand\u0131.,Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019nda a\u00e7\u0131k bulunan Vergi M\u00fcfetti\u015fli\u011fi g\u00f6revlerine, yap\u0131lan yeterlik s\u0131nav\u0131nda ba\u015far\u0131 g\u00f6steren Naciye Ta\u015fkesen, Tayfur Ali Tun\u00e7san, Elif Mutlu, Murat Softa, Emre Dal, \u00d6mer Faruk \u015eahin ile Mert Karag\u00fcl\u2019\u00fcn atamalar\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.,Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019na ba\u011fl\u0131 Karayollar\u0131 Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde a\u00e7\u0131k bulunan Elaz\u0131\u011f 8\u2019inci B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6revine Ahmet G\u00fcl\u015fen getirildi.