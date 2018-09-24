Ataşehir'de dehşet! Karı-koca birbirlerini bıçakladı...

Olay, Ata\u015fehir \u0130n\u00f6n\u00fc Mahallesi Ye\u015fil Sokak \u00fczerindeki evde saat 06.00 s\u0131ralar\u0131nda meydana geldi. ,\u0130ddiaya g\u00f6re, aralar\u0131nda \u015fiddetli ge\u00e7imsizlik olan 3 \u00e7ocuklu Halil Kele\u015f ile Zekiye Kele\u015f, birbirleriyle tart\u0131\u015ft\u0131. ,Tart\u0131\u015fman\u0131n kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015fmesi sonucu \u00e7ift, mutfaktan ald\u0131klar\u0131 b\u0131\u00e7aklar\u0131 birbirlerine saplad\u0131. ,O s\u0131rada evde bulunan \u00e7ocuklar\u0131, anne babalar\u0131n\u0131 yerde kanlar i\u00e7inde yatarken buldu. ,Durumu bildirmeleri \u00fczerine olay yerine polise ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. ,K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri, Halil ve Zekiye Kele\u015f \u00e7iftini Fatih Sultan Mehmet E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131lar. ,Zekiye Kele\u015f (43) yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamayarak hayat\u0131n\u0131 kaybederken, Halil Kele\u015f(46)'in yo\u011fun bak\u0131mdaki tedavisi devam ediyor.\r\n\r\n,Polis olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131rken, \u00e7iftin 5 ay \u00f6nce \u015fiddetli bir kavgaya tutu\u015ftuklar\u0131 ve bu nedenle Halil Kele\u015f'in evden uzakla\u015ft\u0131rma cezas\u0131 ald\u0131\u011f\u0131, yak\u0131nlar\u0131n\u0131n araya girmesiyle \u00e7iftin, bar\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Zekiye Kele\u015f \u00f6zel bir yemek firmas\u0131nda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131, e\u015fi Halil Kele\u015f'in ise \u0130ETT'de otob\u00fcs \u015fof\u00f6r\u00fc oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\nHastanedeki i\u015flemleri tamamlanan Zekiye Kele\u015f'in cenazesi, Adli T\u0131p Morgu'na kald\u0131r\u0131ld\u0131.