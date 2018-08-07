Atatürk Havalimanı'nda şoke eden görüntü

Edinilen bilgiye g\u00f6re, G\u00fcney Afrika'dan \u0130stanbul'a gelen bir yolcunun bagaj\u0131ndan \u015f\u00fcphelenen g\u00fcmr\u00fck ekipleri, takibe ba\u015flad\u0131.\r\n,Yolcu yakalanaca\u011f\u0131n\u0131 anlayarak bagaj\u0131n\u0131 almayarak havaliman\u0131ndan ayr\u0131ld\u0131.\r\n,Bunun \u00fczerine \u015f\u00fcpheli bagaj\u0131 x-ray cihaz\u0131na koyan ekipler bagaj i\u00e7erisinde yap\u0131lan incelemede 9 adet gergedan boynuzu ele ge\u00e7irildi.\r\n,Yakalanan gergedan boynuzlar\u0131n\u0131n piyasa de\u011ferinin 12 milyon TL oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n,Nesli t\u00fckenme tehlikesi alt\u0131nda olan gergedanlar, \u00f6zellikle boynuzlar\u0131 Asya'n\u0131n baz\u0131 b\u00f6lgelerinde y\u00fcksek fiyatlarla al\u0131c\u0131 buluyor.\r\n,2008'den bu yana, binden fazlas\u0131 G\u00fcney Afrika'da olmak \u00fczere 6 binden fazla nesli t\u00fckenme tehlikesi alt\u0131nda olan Afrika gergedan\u0131 ka\u00e7ak\u00e7\u0131lar taraf\u0131ndan boynuzlar\u0131 i\u00e7in \u00f6ld\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.\r\n,Uzakdo\u011fu'da gergedan boynuzunun kilosu alt\u0131n fiyat\u0131ndan da y\u00fcksek. \r\n,Gergedan boynuzu Uzak Do\u011fu tedavi y\u00f6ntemlerinde \u00f6nemli bir yer tutarken dekorasyon ama\u00e7l\u0131 olarak da al\u0131c\u0131 buluyor.