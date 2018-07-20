Atiba Hutchinson Galatasaray'a gidiyor

Galatasaray'da transferde s\u0131cak geli\u015fmeler ya\u015fan\u0131yor.,Akhisarspor ile s\u00f6zle\u015fmesi sona eren Mu\u011fdat \u00c7elik'i bonservissiz olarak kadrosuna katan, ge\u00e7en sezon devre aras\u0131nda kiralad\u0131\u011f\u0131 Yuto Nagatomo'nun bonservisini alan ve son olarak Everton'dan Henry Onyekuru'yu kiralayan Galatasaray, Atiba Hutchinson'\u0131 takibe ald\u0131.,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 y\u00f6netim, bonservisi elinde oldu\u011fu i\u00e7in transferine s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 Kanadal\u0131 futbolcuyla anla\u015fma sa\u011flamas\u0131 halinde 2 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalamay\u0131 planl\u0131yor.,K\u00fc\u00e7\u00fck p\u00fcr\u00fczlerin giderilmesi halinde Atiba yeni sezonda Galatasaray formas\u0131 giyecek.