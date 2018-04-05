Atina'da Türk Konsolosluğuna saldırı

Yunanistan\u2019da, T\u00fcrkiye\u2019nin Atina-Pire Ba\u015fkonsoloslu\u011fu binas\u0131na bir grup taraf\u0131ndan boya \u015fi\u015feleri at\u0131ld\u0131.\r\n,Ba\u015fkonsolos Oya Yazar, olayla ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ak\u015fam saatlerinde T\u00fcrk Ba\u015fkonsoloslu\u011funun bulundu\u011fu caddeye gelen yakla\u015f\u0131k 15-20 ki\u015filik bir grubun, konsolosluk binas\u0131n\u0131n d\u0131\u015f duvarlar\u0131na i\u00e7erisinde k\u0131rm\u0131z\u0131 boya bulunan \u00e7ok say\u0131da \u015fi\u015fe f\u0131rlatarak ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Ba\u015fkonsolos Yazar, sald\u0131r\u0131da yaralanan olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, d\u0131\u015f duvarlarda hasar meydana geldi\u011fini ve konsolosluk binas\u0131n\u0131n \u00f6n k\u0131sm\u0131nda bulunan bekleme salonunun pencerelerinin camlar\u0131n\u0131n k\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,Yunan bas\u0131n\u0131nda \u00e7\u0131kan haberlerde, sald\u0131r\u0131n\u0131n, kendilerini iktidar kar\u015f\u0131t\u0131 \u201canar\u015fistler\u201d olarak tan\u0131mlayan Rubikon grubu \u00fcyeleri taraf\u0131ndan yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131ld\u0131.\r\n,Yunan Polis Te\u015fkilat\u0131 (ELAS) yetkilileri olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.