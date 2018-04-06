ATV bir diziyi daha bitiriyor!

ATV bu kez hangi diziye final yapt\u0131racak?,Yeni ba\u015flayan 8.g\u00fcn dizisinin bitirilmesi s\u00f6z konusu malumunuz. Dizinin bir t\u00fcrl\u00fc kendisini toparlayamayan reytingleri, ipinin \u00e7ekilmesine az kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steriyor.,Emrah'\u0131n dizisi olarak ak\u0131llarda yer edinen A\u015fk ve Mavi dizisi bu sezon sonu final mi yapacak? Eyl\u00fcl 2018 de yeniden ba\u015flay\u0131p 2019 y\u0131l\u0131na dek devam m\u0131 edecek sorular\u0131 merak ediliyordu.,Birbiri ard\u0131nda gelen final haberleri \u00fczerine bir final haberi daha gelebilir,Bir yandan diziler ba\u015fl\u0131yor bir yandan diziler bitiyor. Bu d\u00f6neme de kadar olduk\u00e7a sessiz kalan ATV'nin gelecek sezon \u00f6zellikle dizileri husunda b\u00fcy\u00fck bir at\u0131l\u0131m yapmas\u0131 s\u00f6z konusu.,\u00d6ncelikle dizi bir sezon diye ba\u015flamas\u0131na ra\u011fmen uzat\u0131ld\u0131 ve 2. sezonunu oynuyor Atv de. A\u015fk ve Mavi dizisi \u00e7ok tutuldu \u00e7ok sevildi bu y\u00fczden 1 sezonda bitecek dizi uzat\u0131l\u0131p 2. sezonuna devam edildi. Dizinin gelecek sezonda yay\u0131nlanmas\u0131 bekleniyor ancak senaryoda s\u0131k\u0131\u015f\u0131kl\u0131k ya\u015fan\u0131yor.,Yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 ak\u015fam reytingler de zirvede yer alan ancak genel olarak ad\u0131 pek ge\u00e7meyen A\u015fk ve Mavi'nin reklam gelirleri de iyi olmas\u0131na iyi. ,Ancak \u0130Stanbullu Gelin, Arka Sokaklar gibi kendisiyle ayn\u0131 ak\u015fam yay\u0131nlanan dizilerin aras\u0131nda ad\u0131 pek ge\u00e7memesi b\u00fcy\u00fck bir prestij kayb\u0131 ya\u015fat\u0131yor. Peki A\u015fk ve Mavi gelecek sezon yay\u0131nlanacak m\u0131 hen\u00fcz bir a\u00e7\u0131klama yok....,"\u0130nsan sevdi\u011fine b\u00f6yle yapmaz Mavi!" Mavi'nin, Faysal'\u0131n teklifini kabul etmekten ba\u015fka bir \u015fans\u0131 yoktur. Faysal, Mavi'yi \u00e7aresiz durumda b\u0131rakm\u0131\u015ft\u0131r. Mavi, Ali'ye gider ve bo\u015fanmakta kararl\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yler. Ali, \u00e7ok \u00fcz\u00fcl\u00fcr. ,Mavi'nin s\u00f6ylemedi\u011fi bir \u015feyler oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnmektedir ama Mavi, Faysal'\u0131n teklifinden hi\u00e7 s\u00f6z edemez. Ba\u015fta Demirhan olmak \u00fczere t\u00fcm sevdiklerinin hayat\u0131 s\u00f6z konusudur. Adliye \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda Ali son kez Mavi'yle konu\u015fmak i\u00e7in Hasibe'nin evine geldi\u011finde g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc \u015feye inanamaz.