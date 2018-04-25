ATV reyting rekortmeni dizisinin fişini çekiyor!

ATV'nin bu sezon sonunda s\u00fcrpriz bir dizinin final yapaca\u011f\u0131 iddia edilmi\u015fti. ,8.G\u00fcn'\u00fcn ak\u0131beti ise hen\u00fcz belli de\u011fil. B\u00fcy\u00fck umutlarla ba\u015flayan 8.G\u00fcn 22 Nisan ak\u015fam\u0131 Total reyting sonu\u00e7lar\u0131nda 51.s\u0131rada yer ald\u0131. Bu sonu\u00e7lar 8.G\u00fcn'\u00fcn gelece\u011finin karanl\u0131k oldu\u011funu g\u00f6steriyor.\r\n\r\n,Bu iddia Adolftay'a ait, haberin devam\u0131 da. Sen Anlat Karadeniz'in anla\u015fmas\u0131 sadece bir sezondu ve bu anla\u015fmaya g\u00f6re Sen Anlat Karadeniz 13 Haziran tarihinde final yapacakt\u0131.,Son gelen bilgilere g\u00f6re ise reytinglerde ki inan\u0131lmaz y\u00fckseli\u015f, izleyicinin olumlu geri d\u00f6n\u00fcl\u00fc, Sen Anlat Karadeniz'in \u00f6mr\u00fcn\u00fc uzatt\u0131. ATV ve Sinegraf aras\u0131nda Dizi i\u00e7in 13+13 b\u00f6l\u00fcml\u00fck s\u00f6zle\u015fme yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Ancak \u015fuan i\u00e7in g\u00f6r\u00fcnen ufuk Sen Anlat Karadeniz'in 23.b\u00f6l\u00fcmde final yapaca\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde. Sen Anlat Karadeniz, b\u00f6yle giderse pek final yapacak gibi de\u011fil. Sen Anlat Karadeniz her \u00e7ar\u015famba saat 20.00'de ATV'de.\r\n\r\n,E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz'\u0131n bu sezon sonunda final yapaca\u011f\u0131 \u00f6n g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Yap\u0131m \u015firketinin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131lar, sal\u0131 ak\u015fam\u0131 rekabetinden aln\u0131n\u0131n ak\u0131yla \u00e7\u0131kan E\u015fk\u0131ya D\u00fcnyaya H\u00fck\u00fcmdar Olmaz'\u0131n sonunu getirebilir.,.,Gelen haberler ise bunu do\u011frular nitelikteydi. Peki ATV'nin hangi dizisi final yapacak? Son gelen haberler neler?,ATV'nin en \u00e7ok rand\u0131man ald\u0131\u011f\u0131 dizilerden biri K\u0131rg\u0131n \u00c7i\u00e7ekler'di. Ancak dizinin devaml\u0131 tekrara d\u00fc\u015fmesi, seyircinin bu durumdan s\u0131k\u0131lmas\u0131 sonucu K\u0131rg\u0131n \u00c7i\u00e7ekler sezon bitmeden final yapt\u0131.\r\n\r\n