Avlu'da feci yıkım! Bu sahne geceye damga vurdu

Star TV'nin sevilen dizisi Avlu'nun 8. b\u00f6l\u00fcm final sahnesi ses getirdi. \r\n,Ecem Demir'i canland\u0131ran Eslem Akar'\u0131n diziye veda edip etmeyece\u011fi merak konusu oldu.,Ba\u015frollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel K\u00f6se\u2019nin yer ald\u0131\u011f\u0131 Star TV'nin sevilin dizisi Avlu\u2019nun 8. d\u00fcn gece yay\u0131nland\u0131.,\u0130\u015fte Avlu'nun son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ya\u015fananlar... Ecem babas\u0131n\u0131 vurdu\u011funu savc\u0131ya itiraf etmesinin ard\u0131ndan hapishaneye girdi. ,K\u0131z\u0131n\u0131n cezaevinde yan\u0131na gelmesiyle Deniz (Demet Evgar) k\u0131z\u0131n\u0131 korumak i\u00e7in farkl\u0131 cephelerde de sava\u015fmaya haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olmas\u0131 gerekti\u011finin fark\u0131na vard\u0131.,Deniz, art\u0131k kendisini oldu\u011fu kadar Ecem\u2019i de Kudret\u2019in planlar\u0131ndan korumak zorunda kalacak. ,Avlu\u2019ya yeni giren mahkum Merve (Selin Yeninci) dengeleri de\u011fi\u015ftirdi. Ecem\u2019in sonunu getirmeye haz\u0131rlanan Kudret\u2019e yard\u0131mc\u0131 olan Merve, Ecem\u2019in sonunu haz\u0131rlad\u0131. ,Dizinin finalinde y\u00fcksek doz uyu\u015fturucu verilen Ecem ikinci kattan d\u00fc\u015ft\u00fc, duygusal final sahnesi ile sosyal medyada yank\u0131 bulan Avlu\u2019da yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ne olaca\u011f\u0131 merak konusu.,Ecem'i canland\u0131ran Eslem Akar'\u0131n diziye veda edip etmeyece\u011fi yeni b\u00f6l\u00fcmde belli olacak.\r\n\r\n,Her b\u00f6l\u00fcm\u00fcndeki m\u00fczikler ile de \u00e7ok konu\u015fulan Avlu\u2019da d\u00fcn gece Dama Sinir Harbi, ba\u015far\u0131l\u0131 sanat\u00e7\u0131 Nazan \u00d6ncel\u2019in K\u0131z Bebek isimli \u015fark\u0131s\u0131na yer verildi. ,Dizinin b\u00f6l\u00fcm finalinde ise Sagopa Kajmer\u2019in Sessiz ve Yaln\u0131z isimli par\u00e7as\u0131 kullan\u0131ld\u0131.,O\u011flu ile ilgili ger\u00e7eklerin ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131ndan korkan Kudret i\u00e7in ise Ecem, ortadan kald\u0131r\u0131lmas\u0131 gereken yeni bir problem olur.