Avlu dizisi, Kutulamare'yi bitirdi!

29 mart reytingleri belli oldu,Peki Kutulamare mi?,Avlu mu birinci s\u0131rada?,Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel K\u00f6se'nin ba\u015far\u0131l\u0131 oyunculuklar\u0131yla dikkatleri \u00e7ekti\u011fi cezaevi dizisi Avlu, ilk haftaya ba\u015far\u0131l\u0131 bir giri\u015f yaparak reyting s\u0131ralamas\u0131nda kendine 3. s\u0131rada yer buldu.,FOX TV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Bizim Hikaye dizisinin liderlik ipini g\u00f6\u011f\u00fcsledi\u011fi yar\u0131\u015fta, TV8'in ilgiyle izlenen yar\u0131\u015fma program\u0131 Survivor 2018 ikinci s\u0131rada yer ald\u0131.\r\n\r\n,AB'de birincilik Survivor'\u0131n, ikincilik Fatih Portakal'la FOX Ana Haber'in, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fcl\u00fck ise Vatan\u0131m Sensin'in oldu\r\n,D\u00fcn ak\u015fam ilk b\u00f6l\u00fcm\u00fc yay\u0131nlanan Star TV'nin yeni dizi Avlu ise AB ve ABC1 kategorilerine d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc s\u0131radan giri\u015f yapt\u0131.\r\n