Avlu dizisinde absürt görüntü! Dikkatli gözlerden kaçmadı

Yeni sezon b\u00f6l\u00fcmleri geride b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z hafta ba\u015flayan Avlu dizisi, yeni b\u00f6l\u00fcm tan\u0131t\u0131m\u0131nda ekrana yans\u0131yan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcyle sosyal medyan\u0131n diline d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Ba\u015frollerini Demet Evgar, Ceren Monay ve Nursel K\u00f6se\u2019nin payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 dizi merakla beklenen yeni sezon b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle seyircisiyle bulu\u015ftu. ,Avlu\u2019da hi\u00e7bir \u015fey eskisi gibi olmayacak slogan\u0131 ile ba\u015flayan dizide ekrana yans\u0131yan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc ekran kar\u015f\u0131s\u0131ndaki seyirciyi hem \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131 hem de g\u00fcl\u00fcmsetti.\r\n\r\n,Nursel K\u00f6se\u2019nin canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u201cKudret \u00d6zt\u00fcrk\u201d karakterinin telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi s\u0131rada, arkada bekleyenler aras\u0131ndan bir ki\u015finin peruk takt\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131 da sosyal medyada alay konusu oldu. ,\u00dcstelik sosyal medyada peruk takan ki\u015finin erkek oldu\u011funun iddia edilmesinin ard\u0131ndan esprili payla\u015f\u0131mlar yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,.,\u0130\u015fte dikkatli g\u00f6zlerden ka\u00e7mayan o an...