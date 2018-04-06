Avlu dizisinde ayrılık!

Nihal karakterine hayat veren \u015eebnem D\u00f6nmez diziye veda ederken, Hayat Bazen Tatl\u0131d\u0131r'da rol alan gen\u00e7 oyuncu Denizcan Akta\u015f kadroya dahil oldu. ,Kudret\u2019in o\u011flu. Paran\u0131n ve iktidar\u0131n i\u00e7ine do\u011fmu\u015f. Ya\u015f\u0131tlar\u0131yla kolay ileti\u015fim kuramayan, so\u011fuk, mesafeli biri. Hayat\u0131ndaki d\u00f6n\u00fcm noktas\u0131 15 yas\u0131ndayken, annesinin g\u00f6z\u00fcn\u00fcn \u00f6n\u00fcnde i\u015fledi\u011fi cinayet olmu\u015f. Annesi bu cinayeti hakl\u0131 \u00e7\u0131karmak i\u00e7in Alp\u2019in beynini y\u0131kam\u0131\u015f. Bu da onu annesinin s\u00f6z\u00fcnden \u00e7\u0131kamayan biri haline getirmi\u015f.,Dikkat \u00e7eken, ho\u015f, ak\u0131ll\u0131 bir kad\u0131n. \u00dcniversiteyken, gen\u00e7 bir m\u00fczisyen olan Hakan\u2019la tan\u0131\u015f\u0131yor. \u0130lk g\u00f6r\u00fc\u015fte \u00e2\u015f\u0131k oluyorlar. K\u0131sa bir s\u00fcre sonra evleniyorlar ve k\u0131zlar\u0131 Ecem do\u011fuyor. Koca \u015fiddeti i\u015fte ondan sonra ba\u015fl\u0131yor.,Alkolik bir anne ve annesinin bu problemi y\u00fcz\u00fcnden onlar\u0131 terk eden bir baban\u0131n k\u0131z\u0131. Kocas\u0131n\u0131n gidi\u015finden k\u0131z\u0131n\u0131 sorumlu tutmu\u015f bir annenin k\u0131z\u0131. Azra\u2019n\u0131n beynine asla silinmeyecek iki c\u00fcmle arma\u011fan etmi\u015f: \u201cSen do\u011fmasayd\u0131n, baban beni hep severdi... Senin y\u00fcz\u00fcnden gitti...\u201d \u015eimdi cezaevinde s\u00f6z\u00fc ge\u00e7en iki a\u011fadan biri.,\u00c7ok zeki bir kad\u0131n. Her ad\u0131m\u0131n\u0131 ince eleyip s\u0131k dokuyarak at\u0131yor. Stratejik. Az konu\u015fuyor. Laflar\u0131 insan\u0131 yerine m\u0131hlayacak g\u00fc\u00e7te. Erken ya\u015fta babas\u0131z kalm\u0131\u015f. Ad\u0131m ad\u0131m kendine bir imparatorluk kurmu\u015f. Cezaevinin korkulan ve nam salm\u0131\u015f di\u011fer a\u011fas\u0131.,Ahlakl\u0131, d\u00fcr\u00fcst, g\u00fcvenilir, uyumlu, sayg\u0131l\u0131 biri. Annesi ve babas\u0131 Almanya\u2019da \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken, \u0130stanbul\u2019da akraba yan\u0131nda b\u00fcy\u00fcmek zorunda kalm\u0131\u015f. Bu terk edilme duygusu Murat\u2019\u0131 gen\u00e7lik y\u0131llar\u0131nda alkole itmi\u015f. Murat tam dibe vuracakken hayat\u0131na hi\u00e7 beklemedi\u011fi bir anda Nihal girmi\u015f. Kaybetti\u011fi \u00f6zg\u00fcvenini Nihal\u2019le olan ili\u015fkisiyle onarm\u0131\u015f. Murat i\u00e7in Nihal hep \u00f6zlemini \u00e7ekti\u011fi ailesi olmu\u015f.,Asl\u0131nda karizmatik, \u00e7ekici bir adam. Ama bir t\u00fcrl\u00fc ula\u015famad\u0131\u011f\u0131 y\u0131ld\u0131z olma hayalleriyle ailesinin aras\u0131nda s\u0131k\u0131\u015fmas\u0131 onu alkole s\u00fcr\u00fcklemi\u015f. Erken ya\u015fta kaybetti\u011fi ailesinden kalan birka\u00e7 mal m\u00fclkle ge\u00e7imini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.,Hakan\u2019\u0131n ablas\u0131. Gen\u00e7 ya\u015fta kaybettikleri annesinin yerine kendini koyup o\u011flu gibi b\u00fcy\u00fctm\u00fc\u015f karde\u015fini. Bu y\u00fczden Hakan \u00fczerinde inan\u0131lmaz bir otoritesi var. Karde\u015finin karanl\u0131k y\u00f6n\u00fcn\u00fc g\u00f6rmezden gelip ya\u015fanan problemlerden Deniz\u2019i sorumlu tutuyor hep. Zarar vermekten \u00e7ekinmeyece\u011fi tek ki\u015fi erkek karde\u015fi. Onun d\u0131\u015f\u0131nda kimseye sevgi besledi\u011fi g\u00f6r\u00fclmemi\u015f.,Oktay, yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131, uzun boylu. Eski bir \u00f6zel harekat\u00e7\u0131. Bir bask\u0131nda t\u00fcm arkada\u015flar\u0131 \u00f6lm\u00fc\u015f. Bir tek o hayatta kalm\u0131\u015f. Bir s\u00fcre psikolojik tedavi g\u00f6rm\u00fc\u015f. Tedavi sonras\u0131 \u00f6zel harekata d\u00f6nmemi\u015f. \u00c7ocukluk arkada\u015f\u0131 Murat\u2019\u0131n deste\u011fiyle cezaevinde \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 se\u00e7mi\u015f.,Cezaevinin psikolo\u011fu. \u015eimdiye dek yapt\u0131\u011f\u0131 her \u015feyde \u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 olmu\u015f biri. Nedeni annesi... Annesi i\u00e7in Melis bir \u00e7ocuktan \u00e7ok bir proje olmu\u015f. Gidece\u011fi okuldan edinece\u011fi arkada\u015flara kadar t\u00fcm kararlar\u0131 annesi alm\u0131\u015f. O da bu se\u00e7imlere itiraz etmeden uymu\u015f. Melis, cezaevinin isminin tersine cezaland\u0131rmaktan \u00e7ok insanlar\u0131 topluma kazand\u0131ran bir kurum olmas\u0131 gerekti\u011fine inan\u0131yor.,\u00d6zlem kolay ve do\u011fru karar veremeyen, tutuk, \u00f6zg\u00fcveni olmayan biri. Bu nedenle y\u0131llard\u0131r m\u00fcd\u00fcr yard\u0131mc\u0131s\u0131. Bir t\u00fcrl\u00fc m\u00fcd\u00fcr olamam\u0131\u015f. Annesiyle birlikte ya\u015f\u0131yor. Annesi tam bir kontrol delisi. Nefes bile ald\u0131rm\u0131yor \u00d6zlem\u2019e. Bu y\u00fczden hi\u00e7bir zaman d\u00fczg\u00fcn bir sosyal hayat\u0131 ya da erkek arkada\u015f\u0131 olmam\u0131\u015f.,18 ya\u015f\u0131nda. Lise son s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi. S\u00fcrekli tan\u0131k oldu\u011fu aile i\u00e7i \u015fiddetin bir di\u011fer ismi. Bu onu i\u00e7ine kapan\u0131k biri yapm\u0131\u015f. Kendini derslerine vermi\u015f.,Jale, tutuklu ve h\u00fck\u00fcml\u00fclerin temsilcisi. Genel olarak herkese \u015fefkat g\u00f6steren, e\u011fitimli, yumu\u015fak biri. Azra\u2019n\u0131n \u00e7etesine ba\u011fl\u0131. Cezaevine girmeden \u00f6nce bir bankada m\u00fcd\u00fcrm\u00fc\u015f. Ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131k y\u00fcz\u00fcnden zimmetine para ge\u00e7irmi\u015f. Su\u00e7\u00fcst\u00fc yakalanm\u0131\u015f.\r\n\r\n,Kendinden beklenmeyecek kadar g\u00fc\u00e7l\u00fc ol