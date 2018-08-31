Avrupa Birliği'nden Trump'a uyarı

ABD titredi.,Az \u00f6nce duyurdular.,Avrupa Birli\u011fi Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 Jean Claude Juncker, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump`a g\u00f6zda\u011f\u0131 verdi. "E\u011fer ABD otomobil vergilerini art\u0131r\u0131rsa biz de ayn\u0131s\u0131n\u0131 yapar\u0131z." a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.\r\n,Juncker, ABD'nin bu uzla\u015fmadan farkl\u0131 hareket ederek AB'den otomobil ithalat\u0131na ek g\u00fcmr\u00fck tarifeleri uygulamaya karar vermesi halinde, Avrupa Birli\u011fi'nin de kendi g\u00fcmr\u00fck tarifelerini uygulamaya ge\u00e7irece\u011fini vurgulad\u0131.,Trump, d\u00fcn Bloomberg News'a Oval Ofis'te verdi\u011fi deme\u00e7te, Avrupa Birli\u011fi'ni \u00c7in ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rm\u0131\u015f, AB'nin otomobil ithalat tarifeleri i\u00e7in teklifinin yeterince iyi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti.,Alman ZDF televizyonuna konu\u015fan Juncker, AB'nin hi\u00e7 kimsenin ticaret politikalar\u0131n\u0131 belirlemesine izin vermeyece\u011fini belirterek, "E\u011fer Washington anla\u015fmay\u0131 ihlal eder ve otomobile ithalat tarifeleri uygular ise biz de ayn\u0131s\u0131n\u0131 yapar\u0131z" dedi.,.,Avrupa Birli\u011fi (AB) Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 Jean-Claude Juncker, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump ile otomobil g\u00fcmr\u00fck tarifeleri konusunda Washington'da vard\u0131klar\u0131 uzla\u015fman\u0131n ge\u00e7erli olmaya devam etti\u011fini umdu\u011funu s\u00f6yledi.