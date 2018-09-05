Avrupa Birliği onayladı! Artık zorunlu olacak

Avrupa Birli\u011fi (AB) Konseyi, Schengen b\u00f6lgesine giri\u015flerinde vize uygulanmayan \u00fclke vatanda\u015flar\u0131na seyahat izin belgesi zorunlulu\u011fu getiren d\u00fczenlemeye onay verdi.,Sistem y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi\u011finde, AB'ye vizesiz seyahat edecek t\u00fcm yolcular\u0131n 7 avro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda internetten kay\u0131t yapt\u0131rmalar\u0131 zorunlu olacak.,D\u00fczenleme bu a\u015faman\u0131n ard\u0131ndan AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) taraf\u0131ndan imzaland\u0131ktan sonra AB Resmi Gazetesinde yay\u0131mlanacak.,ETIAS, girilen bilgileri \u00e7e\u015fitli Avrupa g\u00fcvenlik veri tabanlar\u0131 ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rarak ki\u015finin g\u00fcvenlik riski olu\u015fturup olu\u015fturmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirleyecek.,Ziyaret\u00e7iler, kimlik bilgileri, seyahat belgeleri, ikamet adresleri, ileti\u015fim bilgileri, daha \u00f6nce bir su\u00e7 i\u015fleyip i\u015flemedikleri, hangi \u00fclkelerde bulunduklar\u0131, AB \u00fclkelerinden s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilip edilmedikleri gibi \u00e7e\u015fitleri sorular\u0131 yan\u0131tlayacak.,2021 y\u0131l\u0131nda y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girmesi beklenen sistemden al\u0131nan izin 3 y\u0131la kadar ve \u00e7ok say\u0131da seyahat i\u00e7in ge\u00e7erli olacak.,AB Konseyi, vize serbestisi anla\u015fmas\u0131 yap\u0131lan \u00fclke vatanda\u015flar\u0131n\u0131n seyahatleri \u00f6ncesinde g\u00fcvenlik incelemesi yap\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) d\u00fczenlemesinin onayland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Schengen b\u00f6lgesi, 26 Avrupa \u00fclkesinden olu\u015fuyor. 60'tan fazla \u00fclke vatanda\u015f\u0131 Schengen b\u00f6lgesi \u00fclkelerine vizesiz seyahat edebiliyor.