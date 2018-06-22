Avrupa'dan ABD ürünlerine misilleme vergisi

Avrupa Birli\u011fi (AB), aralar\u0131nda motosiklet, kot pantolon ve viskinin de bulundu\u011fu ABD'nin sembolik \u00fcr\u00fcnlerine y\u00fczde 25 oran\u0131nda g\u00fcmr\u00fck vergileri uygulamaya ba\u015flad\u0131.\r\n,AB, ABD'nin ithal \u00e7elik ve al\u00fcminyuma ilave g\u00fcmr\u00fck vergileri uygulamaya ba\u015flamas\u0131na kar\u015f\u0131 ticari misillemeyi bug\u00fcn ba\u015flatt\u0131.\r\n,ABD'nin ithal \u00e7elik ve al\u00fcminyuma y\u00f6nelik devreye ald\u0131\u011f\u0131 ilave g\u00fcmr\u00fck vergileri konusunda dengeleyici tedbirler alan AB, bug\u00fcnden itibaren ABD'den ithal edilen m\u0131s\u0131r, barbunya, pirin\u00e7, m\u0131s\u0131r gevre\u011fi, f\u0131st\u0131k ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, t\u00fct\u00fcn, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkab\u0131, lavabo, merdiven, vantilat\u00f6r, motosiklet, yat, tekne, t\u00fcp ve \u00e7elik gibi y\u00fczlerce farkl\u0131 \u00fcr\u00fcne y\u00fczde 25 oran\u0131nda g\u00fcmr\u00fck vergilerini y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe koydu.\r\n,AB, bu a\u015famada ABD'nin s\u00f6z konusu \u00fcr\u00fcnlerine y\u00f6nelik toplam 2,8 milyar avroluk bir ilave g\u00fcmr\u00fck vergisi getirdi. AB, 3,6 milyar avroluk ilave dengeleyici tedbirlere de gelecekte ba\u015flanaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, 9 Mart'ta ithal \u00e7elik ve al\u00fcminyuma s\u0131ras\u0131yla y\u00fczde 25 ve y\u00fczde 10 g\u00fcmr\u00fck tarifesi uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. ABD, AB'ye bu vergilerden 1 Haziran'a kadar ge\u00e7ici muafiyet tan\u0131d\u0131. AB, ABD'nin g\u00fcmr\u00fck vergilerinden muaf tutulma \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu ancak ger\u00e7ekle\u015ftirilen m\u00fczakerelerden bir uzla\u015f\u0131 \u00e7\u0131kmad\u0131.\r\n,AB, ABD'nin ithal \u00e7elik ve al\u00fcminyuma y\u00f6nelik uygulamay\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131 ilave g\u00fcmr\u00fck vergilerine kar\u015f\u0131 y\u00fczde 25 g\u00fcmr\u00fck vergisi uygulamay\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131 toplam 10 sayfal\u0131k y\u00fczlerce \u00fcr\u00fcn i\u00e7eren listesini a\u00e7\u0131klad\u0131. S\u00f6z konusu \u00fcr\u00fcn listesiyle AB, ABD'yi karar\u0131ndan vazge\u00e7irmeye \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015ft\u0131.