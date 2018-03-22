Avrupa'dan Türkiye düşmanı skandal hamle

AFP haber ajans\u0131, Avrupa Konseyi'nin bug\u00fcn toplant\u0131dan \u00f6nce T\u00fcrkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'de Yunanistan ve G\u00fcney K\u0131br\u0131s Rum Y\u00f6netimi'ne kar\u015f\u0131 hamlelerini "yasa d\u0131\u015f\u0131" olarak tan\u0131mlayaca\u011f\u0131 ve toplant\u0131da T\u00fcrkiye'ye k\u0131nayaca\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n,AFP'nin haberine g\u00f6re Avrupa Konseyi, T\u00fcrkiye'nin kar\u015f\u0131s\u0131nda Yunanistan ve G\u00fcney K\u0131br\u0131s Rum Y\u00f6netimi'nin yan\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131 ifadesi yer al\u0131yor. \r\n,Avrupa Birli\u011fi liderleri taraf\u0131ndan haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen taslakta T\u00fcrkiye'nin, Ege Denizi ve Akdeniz'de Yunanistan ve G\u00fcney K\u0131br\u0131s Rum Y\u00f6netimi'ne kar\u015f\u0131 hamleleri "yasa d\u0131\u015f\u0131" olarak tan\u0131mlanacak. \r\n