Avrupa'nın en pahalı ve en ucuz ülkesi belli oldu

Fiyat d\u00fczeyi endeksi, \u00fclkelerin ulusal para birimlerinin kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmal\u0131 olarak d\u00f6viz kuruna g\u00f6re al\u0131m g\u00fcc\u00fcn\u00fc g\u00f6steriyor. Bir \u00fclkenin fiyat d\u00fczeyi endeksi 100'den b\u00fcy\u00fck ise bu \u00fclke kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00fclke grubu ortalamas\u0131na g\u00f6re "pahal\u0131", 100'den k\u00fc\u00e7\u00fck ise "ucuz" olarak ifade ediliyor. ,T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu (T\u00dc\u0130K) ge\u00e7en y\u0131la ili\u015fkin hane halk\u0131 nihai t\u00fcketim harcamalar\u0131na g\u00f6re sat\u0131n alma g\u00fcc\u00fc paritesi sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmalarda, 28 AB \u00fcyesi \u00fclke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birli\u011fi (EFTA) \u00fclkesi (\u0130svi\u00e7re, \u0130zlanda ve Norve\u00e7), 5 aday \u00fclke (T\u00fcrkiye, Makedonya, Karada\u011f, S\u0131rbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday \u00fclke (Bosna Hersek) kapsand\u0131.\r\n,Buna g\u00f6re, T\u00fcrkiye'nin t\u00fcketim mal ve hizmetlerine ili\u015fkin fiyat d\u00fczeyi endeksi 53 oldu. Bu de\u011fer, 28 Avrupa Birli\u011fi (AB) \u00fclkesi genelinde 100 avro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 sat\u0131n al\u0131nan ayn\u0131 mal ve hizmet sepetinin, T\u00fcrkiye'de 53 avro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 T\u00fcrk liras\u0131 ile sat\u0131n al\u0131nabildi\u011fini g\u00f6sterdi.\r\n,\u00dclkeler itibar\u0131yla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda, 37 \u00fclke aras\u0131nda t\u00fcketim mal ve hizmetlerine ili\u015fkin fiyat d\u00fczeyi endeksi en y\u00fcksek \u00fclke 166 ile \u0130zlanda, en d\u00fc\u015f\u00fck \u00fclke ise 47 ile Makedonya oldu.,T\u00fcrkiye'nin t\u00fcketim mal ve hizmetleri grubuna ili\u015fkin fiyat d\u00fczeyi endeksi alt gruplar itibar\u0131yla incelendi\u011finde, ki\u015fisel ula\u015f\u0131m ara\u00e7lar\u0131 endeksi 105 olarak ger\u00e7ekle\u015fti ve bu gruba ait fiyat d\u00fczeyinin, AB \u00fclkeleri ortalamas\u0131n\u0131n y\u00fczde 5 daha \u00fczerinde oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n,Di\u011fer alt gruplar baz\u0131nda ise t\u00fcketici elektroni\u011fi endeksi 89 olarak belirlendi ve bu gruplarda T\u00fcrkiye'nin fiyat d\u00fczeyi di\u011fer alt gruplara nispeten y\u00fcksek seyretti. Buna kar\u015f\u0131l\u0131k lokanta ve oteller endeksi 63 olarak hesapland\u0131 ve fiyatlar di\u011fer alt gruplara g\u00f6re d\u00fc\u015f\u00fck d\u00fczeyde kald\u0131. Giyim grubunda ise T\u00fcrkiye, 54 endeks de\u011feriyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmalarda yer alan 37 \u00fclke aras\u0131nda en d\u00fc\u015f\u00fck endekse sahip \u00fclke oldu.\r\n