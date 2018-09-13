Avrupa Parlamentosu 'katil robotları' yasakladı

Bu alanda uluslararas\u0131 bir yasak \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapan karara baz\u0131 Avrupa parlamenterleri, yapay zekan\u0131n geli\u015fimini k\u0131s\u0131tlayabilece\u011fi \u00e7ekincesiyle kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yor. ,Avrupa Parlamentosu, insan m\u00fcdahalesi olmadan insanlar\u0131 \u00f6ld\u00fcrebilecek otonom silah sistemlerinin geli\u015ftirilmesi ve kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 yasaklayan bir karar ald\u0131.\r\n\r\n,Parlamenterlerin bir k\u0131sm\u0131 da baz\u0131 \u00fclkelerin bu t\u00fcr silahlar geli\u015ftirirken di\u011fer \u00fclkelere izin verilmemesinin bir g\u00fcvenlik sorunu olu\u015fturabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.\r\n\r\n,Avrupa Birli\u011fi D\u0131\u015fi\u015fleri ve G\u00fcvenlik Politikalar\u0131 Y\u00fcksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Bu tart\u0131\u015fma uzak gelecek veya bilim kurguyla ilgili bir tart\u0131\u015fma gibi g\u00f6z\u00fckebilir ama de\u011fil" diyor.\r\n\r\n,BBC T\u00fcrk\u00e7e'nin haberine g\u00f6re Avrupa Parlamentosu'ndaki Ye\u015filler - Avrupa \u00d6zg\u00fcr \u0130ttifak\u0131 parlamento grubunun g\u00fcvenlik politikalar\u0131 s\u00f6zc\u00fcs\u00fc Bodil Valero, "Otonom sistemler uluslararas\u0131 \u00e7apta yasaklanmal\u0131" diyor.\r\n\r\n,Valero, "\u00d6l\u00fcm ve ya\u015fam aras\u0131ndaki karar\u0131 verme yetkisi asla insanlardan al\u0131n\u0131p makinelere verilmemeli" diyor.\r\n\r\n,.