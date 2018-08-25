Avrupa ülkesi karıştı! Polis teyakkuza geçti

\u0130sve\u00e7'in Ba\u015fkenti Stockholm'de bug\u00fcn 4 ayr\u0131 grup taraf\u0131ndan protesto g\u00f6sterileri d\u00fczenlendi. ,Nazi destek\u00e7ileri, devrimci kom\u00fcnistler, hayvansever aktivistler ve 9 Eyl\u00fcl'de yap\u0131lacak se\u00e7imler i\u00e7in Sosyal Demokratlar \u015fehrin \u00e7e\u015fitli yerlerinde g\u00f6steriler d\u00fczenledi. ,B\u00fct\u00fcn g\u00f6sterilerin ayn\u0131 g\u00fcnde yap\u0131lmas\u0131 \u015fehirde karga\u015faya yol a\u00e7t\u0131 trafik durma noktas\u0131na geldi. ,\u00d6zelikle polisin Nazi destek\u00e7ilerinin y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapmas\u0131na izin vermemesi ve \u0131rk\u00e7\u0131l\u0131k kar\u015f\u0131t\u0131 bir\u00e7ok ki\u015finin de b\u00f6lgeye gelmesi \u00fczerine artan gerginlik sebebiyle zor anlar ya\u015fand\u0131. ,Protestolar s\u0131ras\u0131nda olay \u00e7\u0131kartmak isteyen 7 \u015fah\u0131s g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,Stockholm Polis M\u00fcd\u00fcr\u00fc Lars Bystr\u00f6m yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z g\u00fcvenlik tedbiriyle bir olay \u00e7\u0131kmas\u0131na izin vermedik" dedi. \r\n\r\n,\u0130sve\u00e7 bas\u0131n\u0131n haberlerine g\u00f6re bug\u00fcn \u015fehirde bin 200 polis memuru g\u00f6rev yaparken, polislerin b\u00fct\u00fcn izinleri kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,En son eski ABD Ba\u015fkan\u0131 Barak Obama\u2019n\u0131n ziyareti s\u0131ras\u0131nda benzer g\u00fcvenlik tedbirleri al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.