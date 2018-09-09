Avrupa ülkesi şokta! Cumhurbaşkanı trafik kazası geçirdi...

Moldova Cumhurba\u015fkan\u0131 Dodon, ba\u015fkent Moldova'daki Straseni kasabas\u0131nda trafik kazas\u0131 ge\u00e7irdi.\r\n,Moldova bas\u0131n\u0131nda yer alan haberlere g\u00f6re, Cumhurba\u015fkan\u0131 Igor Dodon'un arac\u0131na, ba\u015fkent Moldova'daki Straseni kasabas\u0131 giri\u015finde resmi konvoyla ilerledi\u011fi s\u0131rada kar\u015f\u0131 y\u00f6nden gelen kamyon \u00e7arpt\u0131.\r\n\r\nKazada yaralanan Dodon ile yan\u0131ndaki ailesinin ba\u015fkent Ki\u015finev'de hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,Do\u011fu Avrupa \u015fokta!,Hastane M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mihau Ciocanu, 43 ya\u015f\u0131ndaki Cumhurba\u015fkan\u0131 Dodon ve ailesinin sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Ciocanu, "Cumhurba\u015fkan\u0131 Dodon'un hayati bir tehlikesi yok ama kazadan kaynaklanan baz\u0131 a\u011fr\u0131lar\u0131 var." dedi.\r\n\r\nKaynak: AA