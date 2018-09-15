Avrupa Yakası Tahsin kimdir ve Kuruntu Ailesi Hüsnü kimdir? Hadi 15 Eylül ipucu

Gazanfer \u00d6zcan, 27 Ocak 1931 tarihinde, Semiha Han\u0131m'la Celalettin Bey'in be\u015f \u00e7ocu\u011fundan \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fcs\u00fc olarak \u0130stanbul Cihangir'de d\u00fcnyaya geldi.O y\u0131llar\u0131n Cihangir'i ayr\u0131cal\u0131kl\u0131 bir semtti. Yedi odal\u0131 m\u00fcstakil bir evde otururlard\u0131. B\u00fcy\u00fckbabas\u0131 o evi yapt\u0131r\u0131rken kerestelerini Romanya'dan yani Transilvanya Ormanlar\u0131'ndan getirtmi\u015fti.,\u0130lkokulu Cihangir Firuza\u011fa \u0130lkokulu, ortaokulu ise Kuledibi'nde Beyo\u011flu Ortaokulu'nda bitiren \u00d6zcan, liseyi de Taksim'de ve Vefa Lisesi'nde tamamlad\u0131. Lisede okudu\u011fu d\u00f6nemde tiyatro ile tan\u0131\u015fan sanat\u00e7\u0131, \u015eehir Tiyatrolar\u0131 \u00c7ocuk B\u00f6l\u00fcm\u00fc'ne kat\u0131ld\u0131. Lisedeyken oynad\u0131\u011f\u0131 "Hisse-i \u015eayia" adl\u0131 oyundaki Bican Efendi rol\u00fcyle tiyatroyla tan\u0131\u015ft\u0131.,1952 y\u0131l\u0131nda \u0130ngiliz Kemal Lawrance'a Kar\u015f\u0131 adl\u0131 sinema filmi ile beyaz perdeye ad\u0131m\u0131n\u0131 atan \u00d6zcan, 1952-1975 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda \u00e7ok say\u0131da filme imza att\u0131ktan sonra uzun bir s\u00fcre i\u00e7in sinemadan uzakla\u015ft\u0131. 1992 y\u0131l\u0131nda Burnumu Keser Misiniz adl\u0131 filmde oynad\u0131ysa da, 2000 y\u0131l\u0131nda rol ald\u0131\u011f\u0131 Komser \u015eekspir'e kadar sinemadan uzak kald\u0131. B\u00fcy\u00fck ustan\u0131n sinemada rol ald\u0131\u011f\u0131 sonra film ise 2007 y\u0131l\u0131nda vizyona giren Beyaz Melek oldu.,Gazanfer \u00d6zcan'\u0131n hayat\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftiren tiyatro oyunu, 1955 y\u0131l\u0131nda sahnelenen Mahallenin Roman\u0131 oldu. Komedi Tiyatrosu'nda oynanan oyunun ba\u015frol oyuncusu olan Re\u015fit G\u00fcrzap'\u0131n ani rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle oyuna gelememesi sayesinde rol\u00fc alan \u00d6zcan, ba\u015far\u0131l\u0131 oyunculu\u011fu sayesinde oyunun kadrosunda kal\u0131c\u0131 olmay\u0131 ba\u015fard\u0131.,Gazanfer \u00d6zcan 1949'da \u015eehir Tiyatrolar\u0131'na kay\u0131t yapt\u0131rmaya gitti\u011finde G\u00f6n\u00fcl \u00dclk\u00fc ile kar\u015f\u0131la\u015farak tan\u0131\u015ft\u0131lar ve daha sonra 1962'de G\u00f6n\u00fcl \u00dclk\u00fc ile evlenerek ayn\u0131 y\u0131l i\u00e7erisinde, e\u015fiyle birlikte "G\u00f6n\u00fcl \u00dclk\u00fc - Gazanfer \u00d6zcan" adl\u0131 kendi \u00f6zel tiyatrolar\u0131n\u0131 kurdular.,Tiyatro ve sineman\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda \u00e7e\u015fitli diziler vas\u0131tas\u0131yla T.V.'de de boy g\u00f6steren \u00d6zcan, genellikle T.V. dizilerinde aile babas\u0131 rol\u00fcnde kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kt\u0131. Bu rollerden en \u00fcnl\u00fcleri TRT'nin en soluklu dizilerinden birisi olan Kuruntu Ailesi'ndeki H\u00fcsn\u00fc Kuruntu ve son d\u00f6nemlerin en \u00e7ok ilgi \u00e7eken dizisi Avrulpa Yakas\u0131'ndaki Tahsin Bey oldu.\r\n\r\nY\u00f6netmenli\u011fini U\u011fur Erk\u0131r'\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 "Kuruntu Ailesi" adl\u0131 T\u00fcrk sitcom dizisini e\u015fi ve kadrosuyla birlikte 19 y\u0131l oynad\u0131lar. TRT'de 1983 y\u0131l\u0131ndan ba\u015flayan dizi 2002 y\u0131l\u0131nda sona ermi\u015ftir.\r\n\r\n, Hadi Bilgi Yar\u0131\u015fmas\u0131 15 Eyl\u00fcl ipucu, Hadi sosyal medya hesaplar\u0131ndan yay\u0131nland\u0131.,\u0130\u015fte sorunun cevab\u0131..., M\u00fcge Boz ve Merve Toy'un sundu\u011fu yar\u0131\u015fma, binlerce lira da\u011f\u0131tmaya devam ediyor!,Yay\u0131nlanan ipucunda 'Avrupa Yakas\u0131 Tahsin kimdir? Kuruntu Ailesi H\u00fcsn\u00fc kimdir?' sorular\u0131 soruldu., Verilen ipucunda \u201cNi\u015fanta\u015f\u0131'nda ya\u015fayan S\u00fct\u00e7\u00fco\u011flu ailesini hat\u0131rlayan\u0131n\u0131z var m\u0131??? Asl\u0131 ve Volkan desek? Evet evet Avrupa Yakas\u0131\u2019ndan bahsediyoruz. Bug\u00fcnk\u00fc ipucumuz Avrupa Yakas\u0131\u2019n\u0131n babas\u0131 Tahsin S\u00fct\u00e7\u00fco\u011flu ve Kaynanalar dizisinin H\u00fcsn\u00fc Kuruntu\u2019sundan geliyor... Ger\u00e7ek ismini biliyor muyuz?\u201d ifadeleri kullan\u0131ld\u0131. ,Gazanfer \u00d6zcan, yakla\u015f\u0131k iki ayl\u0131k bir solunum yetmezli\u011fi rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, 17 \u015eubat 2009 tarihinde hayata veda etti. Avrulpa Yakas\u0131'nda beraber rol ald\u0131\u011f\u0131 oyuncu arkada\u015flar\u0131, sevenleri ve sanat\u00e7\u0131lar\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131, Haldun Taner Sahnesi'nde d\u00fczenlenen g\u00f6rkemli bir t\u00f6renle an\u0131lan \u00d6zcan, Karacaahmet Mezarl\u0131\u011f\u0131'nda topra\u011fa verildi.